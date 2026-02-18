Для Final Fantasy VII Remake вышел новый патч, который добавил два бесполезных предмета и сломал игрокам все моды

Для Final Fantasy VII Remake вышел новый патч версии 1.007 с необычайно маленьким описанием: в нем написано, что в игру были добавлены аксессуар Revival Earrings (Серьги Возрождения) и набор для выживания Survival Set. Эти предметы можно получить в коробке с подарками, доступной в главном меню.
Однако патч с подарками не порадовал игроков, а наоборот разозлил. Мало того, что он весит 10 ГБ и не добавляет ничего существенного, так еще и поломал все моды. Игроки жалуются, что вместо правки оптимизации, улучшение графики или добавления новой версии DLSS разработчики выпускают то, что не добавляет ничего важного. Особенно игроков повеселил набор для выживания после добавления в игру официального режима бога.
