До успеха Final Fantasy 7 в Square сомневались в западном рынке и не верили в прибыль от локализаций

Сегодня Final Fantasy VII считается одной из самых влиятельных JRPG в истории, но путь игры на западный рынок был далеко не очевидным. Как рассказал ветеран индустрии и бывший сотрудник Square Ричард Ханивуд, руководство компании долгое время не воспринимало англоязычные версии игр как серьёзный источник дохода.

По его словам, внутри студии существовало мнение, что зарубежные релизы приносят лишь незначительную прибыль и не стоят затраченных ресурсов. Основной фокус делался исключительно на японский рынок, который считался единственным по-настоящему важным. В результате команде локализации приходилось буквально уговаривать разработчиков разрешить перевод игр для США и Европы.

Ситуация кардинально изменилась после выхода Final Fantasy VII. Несмотря на поспешную и неидеальную локализацию, игра практически сразу стала хитом за пределами Японии, показав выдающиеся продажи в Северной Америке и Европе. Этот успех стал переломным моментом для компании и доказал, что западная аудитория может приносить огромную прибыль.

После этого отношение к локализациям изменилось радикально: проекты, которые ранее не планировали выпускать за пределами Японии, начали активно продвигаться на международный рынок. Square также стала расширять зарубежные команды переводчиков, увеличивая объёмы и качество локализации.