До выхода третьей части ремейка Final Fantasy VII может пройти четыре года

До выхода второй части трилогии Final Fantasy VII Remake, Rebirth, на PlayStation 5 остались считанные дни, но фанаты уже задаются вопросом о статусе следующей игры в проекте ремейка, Part 3.

По словам директора Square Enix Наоки Хамагучи, который недавно дал интервью французскому ютуберу Жюльену Кьезе, Final Fantasy VII Remake Part 3 находится примерно там же, где Rebirth была на момент выхода первой части.

Конечно, я не могу сказать, на каком этапе мы находимся, но мы уже продвинулись в работе над сценарием и думаем над некоторыми вариантами развития событий. Когда разработка Remake подошла к концу, мы начали обсуждать сиквел с писателем Нодзимой-сан, и, думаю, можно сказать, что сегодня мы находимся в той же ситуации.

Как вы знаете, между первой и второй частями трилогии Final Fantasy VII Remake у Square Enix ушло почти четыре года. Можно предположить, что столько же времени пройдет и до выхода заключительной части, а значит, ориентировочный срок релиза - 2028 год.

Конечно, мы не знаем точно, займет ли ремейк финальной части Final Fantasy VII столько же времени, сколько и Rebirth. Вторая часть, которая вот-вот выйдет, отличалась гораздо более широкими рамками, требуемыми сюжетом, что привело к созданию масштабной 100-часовой игры с зонами, похожими на открытый мир. Третья игра может быть немного более компактной, что позволит ускорить разработку.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет 29 февраля для PlayStation 5. Она будет эксклюзивом для консолей Sony как минимум до 29 мая; версия для ПК, вероятно, появится в недалеком будущем, как это произошло с Final Fantasy VII Remake.