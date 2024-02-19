Джон Эрик Бентли о эволюции Барретта в Final Fantasy 7 Rebirth

В интервью официальному сайту Square Enix Джон Эрик Бентли, исполнитель роли Баррета в Final Fantasy 7 Rebirth, рассказал о том, как он видит эволюцию своего персонажа в продолжении ремейка. По словам актера, фанаты увидят в образе лидера группы более "эмоциональную" сторону.

Мы видели волнение Баррета в REMAKE, когда пал Сектор 7, и его поведение в первой части. Здесь же все будет по-другому, потому что мы увидим ту сторону Баррета, о которой... если вы не фанат, вряд ли знаете о его прошлом. И не знаете, почему Баррет стал таким, каким мы его видим в REMAKE. Так вот, REBIRTH открывает вам эту возможность. Поклонников ждет много открытий, и я не могу дождаться, когда смогу увидеть все их реакции. В ней вы получите ответы на многие вопросы.

После событий Final Fantasy 7 Remake приключения перенесут компанию за пределы Мидгара. То есть, кроме Сефирота, в игре ожидаются и другие сюрпризы. Как пообещала Square Enix во время State of Play, в этот раз мы получим еще более тесную связь с персонажем, а история Баррета будет еще более насыщенной.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля на PS5.