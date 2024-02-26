Экранизация "Красавицы и чудовища" вдохновляла авторов Final Fantasy VII Rebirth

В интервью Vandal Наоки Хамагучи, руководитель Final Fantasy VII Rebirth, поделился мыслями о том, как диснеевский live-action "Красавица и Чудовище" послужил вдохновением для Square Enix при создании ремейка. По его словам, уважение к оригинальному произведению и внесенные в него изменения привлеки внимание тех, кто отвечал за проект.

Диснеевский ремейк "Красавицы и Чудовища" вышел в 2017 году. Несмотря на оценку 65 баллов на Metacritic, в большинстве рецензий подчеркивается, что поклонников оригинального произведения не слишком расстроят возможные отклонения от него. Но когда речь идет о ремейке или новой адаптации, то изменения, само собой, случаются. Следуя по этому пути и извлекая уроки из live-action, Хамагучи понял, насколько важную роль в представлении Final Fantasy VII Rebirth публике будут играть базовые элементы оригинальной RPG:

На самом деле мы не знали, сколько именно нам нужно изменить, а сколько оставить как есть. Пока я размышлял об этом и о том, как лучше поступить, я посмотрел "Красавицу и чудовище" и был очень впечатлен, так как пытался сделать что-то очень похожее.

Кроме того, диснеевская live-action послужила вдохновением и для другого подхода: показать красоту графики из анимационного фильма "Последняя фантазия VII: Дети пришествия" непосредственно в игровом процессе. Хамагучи отметил, что это было одной из амбиций студии, к которой игра, судя по всему, подошла очень близко.

Final Fantasy VII Rebirth появится в продаже 29 февраля на PS5.