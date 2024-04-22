Эксперты проанализировали продажи Final Fantasy 7 Rebirth - это одна из самых успешных игр 2024 года

Несколько последних недель в сети активно обсуждают продажи продолжения ремейка Final Fantasy 7 Rebirth. Из-за отсутствия официальных заявлений от Square Enix игровые аналитики буквально один за другим пытаются обвинить японский ролевой экшен в низких продажах или даже провале. При этом в своих высказываниях они используют не совсем честные данные для сравнения и в целом не располагают данными о количестве проданных копий игры. В ситуацию пришлось вмешаться реальным экспертам индустрии из GamesIndustry, Ampere Analysis и других площадок, которые прояснили ситуацию с продажами.
Согласно доступным данным, Final Fantasy 7 Rebirth является самым успешным игровым релизом 2024 года среди одиночных проектов. Об этом уверенно заявляют эксперты из Ampere Analysis, при том что они изучили данные только о физических продажах и не располагают точным количеством проданных цифровых копий. Игра заняла седьмое место по количеству активных пользователей в месяц на PS5 в марте и уступила Helldivers 2, а также традиционным лидерам. На момент запуска в конце февраля она заняла четвертое место по количеству ежедневных активных пользователей на PS5, обогнав такие игры, как GTA V, Apex Legends, Helldivers 2 и Roblox, но уступив Call of Duty, Fortnite и EA Sports FC 24.
Самыми успешными регионами для Final Fantasy 7 Rebirth стали США, Япония, Великобритания, Германия, Канада и Южная Корея. Вовлеченность в игру уже значительно снизилась, что нормально для одиночных игр. Тем не менее проект до сих пор обладает очень высоким уровнем вовлеченности, обгоняя даже показатели других игр на ПК или Xbox. В среднем на Rebirth игроки тратят около 55 часов, что очень много, учитывая напряженный график релизов в начале года.
ну да ну да где то на маленьком маленьком клочке земли это самая продаваемая игра на физическом носителе. цифры есть? цифр нет но скажем что она хорошо продалась
Об успешных продажах своей игры любая игровая компания сама раструбит первее всех журналистов и аналитиков, а вот молчание в таких случаях говорит о многом.