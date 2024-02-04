Эмбарго на обзоры Final Fantasy VII Rebirth спадет за неделю до релиза

Стали известны подробности, касающиеся эмбарго на рецензии для грядущей ролевой игры Final Fantasy VII Rebirth от Square Enix.

Ожидается, что эмбарго на рецензии Final Fantasy VII Rebirth будет снято на следующей неделе, в четверг, 22 февраля 2024 года, в 17:00 по МСК. Это будет за неделю до релиза 29 февраля. Поэтому поклонники могут с нетерпением ждать, что скажут критики о второй части саги Final Fantasy VII Remake.

Кроме того, ожидается, что предварительная загрузка Final Fantasy VII Rebirth станет доступна 27 февраля 2024 года, за два дня до запуска игры. В ней будет предустановлено последнее обновление для тех, кто предварительно заказал цифровую копию игры, хотя обновление первого дня может быть выложено ближе к запуску.

Размер загружаемого файла Final Fantasy VII Rebirth составляет 145,250 ГБ. Для сравнения, Final Fantasy VII Remake на PS4 занимала 79,93 ГБ, а Final Fantasy VII Remake Intergrade - 75,75 ГБ. По сути, это означает, что сиквел почти в два раза больше оригинала. Это одна из самых больших игр по размеру файлов, по крайней мере, на PS5.