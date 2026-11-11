Энтузиаст с помощью нейросети Claude создал нативный порт Final Fantasy VII для Android

Энтузиаст под ником bhuiyah опубликовал в открытом доступе проект FF7Recomp, представляющий собой нативный порт культовой японской ролевой игры Final Fantasy VII для мобильной операционной системы Android. В отличие от привычного запуска через эмуляторы вроде Wine или FEX, порт работает на базе архитектуры ARM64 напрямую, обеспечивая кадровую частоту в 30, 60 и даже экспериментальные 120 кадров в секунду с поддержкой графических API Vulkan и OpenGL ES.

Главной особенностью разработки стал способ создания: практически весь программный код проекта был написан искусственным интеллектом всего за 2 выходных дня. Энтузиаст руководил процессом через консольный инструмент Claude Code от компании Anthropic, формулируя задачи и проверяя результат на портативной консоли с 2 экранами AYN Thor. Нейросеть полностью написала пайплайн статической рекомпиляции, перенесла на мобильную платформу графический движок FFNx, а также создала встроенный лаунчер и систему компиляции на самом устройстве.

Код не проверялся построчно опытным разработчиком. На консоли Thor все функционирует: игра запускается, работает и поддерживает модификации, но следует ожидать шероховатостей и багов. - bhuiyah, автор проекта

Для соблюдения авторских прав дистрибутив не содержит защищенных файлов компании Square Enix. Пользователям необходимо самостоятельно предоставить купленную в сервисе Steam версию игры. При первом запуске мобильное приложение переводит оригинальный исполняемый файл ff7_en.exe в код на языке C и компилирует его непосредственно на мобильном устройстве при помощи встроенного набора инструментов clang. На портативном устройстве AYN Thor эта процедура занимает около 8 минут.

Порт получил встроенную поддержку модификаций из каталогов 7th Heaven, позволяя загружать и упорядочивать фанатские улучшения формата .iro прямо из лаунчера. Разработчик также реализовал широкоформатный режим 16:9, экранное сенсорное управление, поддержку физических геймпадов, фильтр под ретро-телевизоры с кинескопом и синхронизацию достижений Steam через сканирование QR-кода в мобильном приложении. Предусмотрен и перенос файлов сохранений с ПК или эмуляторов оригинальной PlayStation, таких как DuckStation и ePSXe.

Отдельное внимание уделено аппаратам с 2 экранами. На нижний дисплей устройства можно выводить статус отряда, здоровье противников во время битв, сенсорную панель быстрых команд или интерактивную карту игрового мира, которая генерируется из локальных файлов. Кроме того, туда можно поместить электронное руководство Pixel Guide для прохождения сложных моментов без отрыва от основного геймплея на верхнем экране.

Разработка развивается высокими темпами: за первые несколько суток репозиторий получил уже 28 обновлений с исправлениями вылетов в битвах, оптимизацией вывода звука и корректным чтением данных с карт памяти microSD. Исходный код проекта распространяется под свободной лицензией GPL-3.0 на сервисе GitHub.