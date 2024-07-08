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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 372 оценки

F7 Rebirth стала самой продаваемой игрой первого полугодия 2024 года в японской рознице

Gruz_
Новости

В Японии, если взять во внимание статистику по продажам игр на физических носителях, нет ничего более продаваемого, чем Final Fantasy 7 Rebirth. По подсчетам Games Data Library, по состоянию на 30 июня продажи эксклюзивной ролевой игры для PS5 превысили отметку в 339 тысяч копий.

За продолжением саги о Клауде расположилась Super Mario Bros. Wonder, вышедшая в 2023 году для Switch и до сих пор не утратившая своей актуальности в этой стране. Тройку лидеров замкнула Momotaro Dentetsu World, также новинка прошлого года.

Такой успех Final Fantasy 7 Rebirth неудивителен: ведь это игра сиквел ремейка Final Fantasy 7, вышедшего в 2020 году. В Rebirth игроков ждет еще более масштабное и захватывающее приключение в мире FF7.

А если учесть, что в сюжете Final Fantasy VII Rebirth были допущены некоторые отклонения от оригинальной истории, то можно допустить, что и третью часть ремейка FF7 тоже ждет как минимум такой же успех, а то и больше.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
RASTA PAHAN

Я даже ремейк не смог пройти до конца. Слишком анимешное все. Реакции персов просто убивали меня...... Вздохи, ахи.....

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