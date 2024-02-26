Фанаты Final Fantasy недовольны цензурой. Речь идет о 15-летней девочке

Фанаты Final Fantasy снова оказались втянуты в споры, на этот раз из-за обновления наряда Тифы Локхарт в Final Fantasy VII Rebirth. Разработчики недавно изменили наряд Тифы из ремейка 2020 года, чтобы он больше соответствовал ее внешнему виду в Rebirth, что вызвало возмущение некоторых фанатов, которые назвали это изменение “цензурой”.

Изменения заключаются в том, что Тифа, персонаж, представленный в возрасте 15 лет, одета не в откровенный наряд, как в Remake (где она была взрослой девушкой). Хотя студия Square Enix, возможно, намеревалась сохранить преемственность между играми, этот шаг вызвал критику и обвинительные комментарии со стороны некоторых кругов игрового сообщества. Впрочем, обновление полностью соответствует сюжету и способствует последовательности повествования в серии Final Fantasy VII.

В то же время критики положительно отметили Final Fantasy VII Rebirth , похвалив ее геймплей и сценарий. Несмотря на неоднозначную реакцию на изменение наряда Тифы, качество игры остается неизменным, а ее выход на PS5 ожидается с большим нетерпением.