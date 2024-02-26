Фанаты Final Fantasy недовольны цензурой. Речь идет о 15-летней девочке

Фанаты Final Fantasy снова оказались втянуты в споры, на этот раз из-за обновления наряда Тифы Локхарт в Final Fantasy VII Rebirth. Разработчики недавно изменили наряд Тифы из ремейка 2020 года, чтобы он больше соответствовал ее внешнему виду в Rebirth, что вызвало возмущение некоторых фанатов, которые назвали это изменение “цензурой”.
Изменения заключаются в том, что Тифа, персонаж, представленный в возрасте 15 лет, одета не в откровенный наряд, как в Remake (где она была взрослой девушкой). Хотя студия Square Enix, возможно, намеревалась сохранить преемственность между играми, этот шаг вызвал критику и обвинительные комментарии со стороны некоторых кругов игрового сообщества. Впрочем, обновление полностью соответствует сюжету и способствует последовательности повествования в серии Final Fantasy VII.
В то же время критики положительно отметили Final Fantasy VII Rebirth , похвалив ее геймплей и сценарий. Несмотря на неоднозначную реакцию на изменение наряда Тифы, качество игры остается неизменным, а ее выход на PS5 ожидается с большим нетерпением.
Как бы не пытались выставить сейчас это всё, в ремейке их не смущало дать Тифе во флешбеке открытый топ с декольте. А потом вдруг решили прикрыть. А теперь из-за того, что в Rebirth начали жаловаться на цензуру, убрали декольте ещё и в Remake. Благо, релиз на ПК неотвратим, и там игру поправят.
Педофилы оживились, кошмар.
каждый видит что он хочет .у кого-то и от вида подростков на пляже тараканы в голове шевелятся. если все с головой нормально то даже не подумаешь ,если увидел намеки на педофилию где её нет то с тобой уже все ненормально . компьютерный персонаж более того без пошлятины
Я то как раз и не вижу в персонаже ничего, кроме персонажа. В отличии от возбужденных фанатов, которые про цензуру вопят. Хотя че я объясняюсь, мы же в интернете.. Пошел ты в любовные приключения, какие сам захочешь)
почему-то такая игра как бесконечьное лето про любовные похождения подростков в летнем лагере не возбудило больное сознание латентныхпедофилов . а тут вдруг целомудренную скромную девушку подростка прям накинулись .ну в легком наряде ну и в чем проблема ,это человек нет- это компьютерный код, это похабная игра -нет все зацензурино по полной .или какие-то иные нездоровые проявления к героине в игре их тоже нет просто топ с мини-юбкой . летом таких ходит немало
Куда мир катиться, одни педокалычи кругом