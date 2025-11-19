FF7 Remake Intergrade получила самую большую скидку с момента релиза в Steam - 50%

Нельзя отрицать, что Final Fantasy 7 остается одной из самых культовых игр в долгоиграющей серии JRPG. Использование полнометражных видеороликов и 3D-графики помогло создать по-настоящему кинематографический опыт, который был особенно впечатляющим в 1997 году.

Однако, если вы хотите исследовать Мидгар сегодня и проследить путь Клауда Страйфа, не сталкиваясь с неудобствами оригинальной игры, то трилогия ремейков — идеальная альтернатива.На данный момент доступны две части, и первая из них, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, сейчас можно купить по лучшей цене в Steam.

В рамках распродажи «Черная пятница» от Square Enix до 2 декабря 2025 года Final Fantasy 7 Remake Intergrade можно купить в Steam со скидкой 50%. Причем в некоторых регионах стоимость игры снижена до рекордно низкого уровня, что делает ее покупку очень выгодной. Так что если вы любите жанр JRPG, то точно не разочаруетесь.