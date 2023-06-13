Фил Спенсер планирует переговоры с Square Enix. Отношения с японскими разработчиками нуждаются в дальнейшем улучшении ©

Отсутствие новых игр Square Enix на Xbox беспокоит многих поклонников консолей Microsoft. Сам глава Xbox знает об этой проблеме, в чем он признался в одном из интервью.



Интервью Фила Спенсера с Giant Bomb было наполнено интересными заявлениями Фила Спенсера. Прежде всего, босс Xbox подчеркнул, что в последние годы он многое сделал для привлечения на Xbox Series X|S разработчиков из Японии, таких как Atlus и др.

Я помню, как пять лет назад эти вопросы: 'когда же игра от Atlus выйдет на Xbox?'. Поэтому было фантастично, что их игры были представлены на Xbox Game Showcase 2023. Также было здорово анонсировать на сцене новую ИС от Capcom, которая, кстати, также выходит в Game Pass.

Проблемой, конечно, остается отсутствие самых горячих новинок Square Enix, таких как Final Fantasy XVI и Final Fantasy VII Rebirth для Xbox Series X|S. В этой связи Фил Спенсер признался, что ему предстоит наверстать упущенное и что ему нужно снова отправиться в Японию для переговоров с Square Enix.

Я хвастаюсь этим прогрессом и в то же время смотрю на своих друзей из Square Enix и думаю про себя: "Мне нужно снова сесть в самолет". (...) Мне нравится прогресс, которого мы добились в этой области за последние пять или шесть лет. Но ясно, что нам еще есть над чем работать.

— заявил Фил Спенсер, отвечая на вопрос об отсутствии новых игр Square Enix на консолях Xbox.