Final Fantasy 7: Rebirth будет включать в себя "новый эпизод с Заком" ©

Поклонники Зака Фэйра, у нас для вас хорошие новости. Мало того, что мы знаем, что болтливый герой Final Fantasy: Crisis Core появится в Final Fantasy 7: Rebirth, но, похоже, ему будет посвящен целый эпизод.

Об этом мы узнали из недавнего интервью с продюсером Final Fantasy 7: Rebirth Ёсинори Китасе, в котором он вкратце рассказал о некоторых различиях между Rebirth и соответствующим сегментом оригинальной Final Fantasy 7. Китасе отметил, что порядок некоторых событий в сюжетной линии Rebirth может отличаться от оригинала, а порядок вступления персонажей в партию был "переосмыслен". Но в целом Rebirth рассказывает историю Final Fantasy 7 с момента окончания Remake и до последовательности Forgotten Capital.

Но также... похоже, что добавляется еще кое-что - в частности, о Заке.

Более того, как вы знаете, в оригинальной Final Fantasy 7 персонаж Зак Фэйр не так часто появляется в оригинальном названии. Однако в конце Remake мы видим, что он появился, что, как вы понимаете, довольно сильно отличается от оригинальной игры. А что касается Rebirth, то там будет новый эпизод с Заком, в котором его будет еще больше, чем в Remake. Я не могу сказать больше, чем это, поскольку хотел бы, чтобы игроки сами поиграли и прочувствовали это на собственном опыте.

Недавно на Sony State of Play мы увидели новый тизер Rebirth, в котором нам показали Кейт Сит, Золотое Блюдце, Винсента и многое другое. Мы также узнали, что в игре будет 100 часов контента. Выход Rebirth запланирован на 29 февраля 2024 года в качестве PS5-эксклюзива, а на другие платформы она выйдет не раньше, чем через три месяца.