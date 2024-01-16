Final Fantasy 7 Rebirth может сильно разочаровать русскоязычных фанатов - появилась информация о локализации

Уже в следующем месяце на PS5 выходит долгожданная вторая часть ремейка культовой Final Fantasy 7. Многие поклонники франшизы по всему миру смогут отправиться в полностью переработанный и масштабный мир за пределами мегаполиса Мидгара, однако русскоязычным фанатам придется смириться с отсутствием перевода. Как выяснилось, в Final Fantasy 7 Rebirth не будет русской локализации, и это вызывает сильное недоумение.
Отсутствие русского языка в Final Fantasy 7 Rebirth прямо указывает официальная страничка игры в цифровом магазине PlayStation Store. Также упоминание о локализации отсутствует на официальном сайте и в описании к дисковым версиям, где обычно перечисляются все доступные языки. Согласно полученной информации, вторая часть ремейка Final Fantasy 7 будет доступна на английском, французском, испанском и бразильском португальском, а также других языках, но без русского — даже без субтитров.
Решение полностью отказаться от русского языка в Final Fantasy 7 Rebirth выглядит максимально странным со стороны Square Enix. Во всех своих последних релизах компания добавляла хотя бы текстовый перевод на русский язык. Кроме того, буквально в прошлом году вышла Final Fantasy 16, которая также получила локализацию. Русскоязычным фанатам остается только ждать выхода игры на ПК, где энтузиасты смогут оперативно выпустить русификатор.
Ну, значит, как и с предыдущей частью - или в ПС+ пройду или уже на ПК с переводом. Покупать без перевода желания нет.
Точно так же поступил, единственное я купил игру в декабре прошлого года на распродаже, и сейчас прохожу на ПК накатил патч с переводом и все супер! Хорошая игра!
Т.е. в Final Fantasy 7 Remake не было русского языка, а в продолжении должен появиться ? Ну это глупо
ну в финал фентези 16 есть русский язык, а вышла она позже римейка 7й
А в дизонорде и вульфе не было русской озвучки и бац, потом появилась в других частях. Вааау. Как глупо.
Это их борьба,хотят выглядеть хорошими и следовать повесточке,игру качну с торрента и Русский перевод подожду
Ниче, к выходу на ПК, выпустят русификатор, благо, сейчас куча команд, который горят желанием заработать с донатов)
Плевать. Сабы сделают более умные люди, чем ******* играющие в политику.
Здрасти, а с чего отсутствие перевода на русский должно удивлять, когда в первой главе ремейка его тоже не было
Не было раньше, не будет и позже.
Очень клиповый образ мышления.
так и в 1й части римейка не было, но сами всё перевели, донатами и трудом людей, которые за это взялись.
тут также будет
16- не популярную переели, а это нет? ок, ну первую часть ремейка тоже не перевели, но там перевод от фанатов быстро подоспел
Это не новость
Пох, англ топ язык