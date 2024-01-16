Final Fantasy 7 Rebirth может сильно разочаровать русскоязычных фанатов - появилась информация о локализации

Уже в следующем месяце на PS5 выходит долгожданная вторая часть ремейка культовой Final Fantasy 7. Многие поклонники франшизы по всему миру смогут отправиться в полностью переработанный и масштабный мир за пределами мегаполиса Мидгара, однако русскоязычным фанатам придется смириться с отсутствием перевода. Как выяснилось, в Final Fantasy 7 Rebirth не будет русской локализации, и это вызывает сильное недоумение.

Отсутствие русского языка в Final Fantasy 7 Rebirth прямо указывает официальная страничка игры в цифровом магазине PlayStation Store. Также упоминание о локализации отсутствует на официальном сайте и в описании к дисковым версиям, где обычно перечисляются все доступные языки. Согласно полученной информации, вторая часть ремейка Final Fantasy 7 будет доступна на английском, французском, испанском и бразильском португальском, а также других языках, но без русского — даже без субтитров.

Решение полностью отказаться от русского языка в Final Fantasy 7 Rebirth выглядит максимально странным со стороны Square Enix. Во всех своих последних релизах компания добавляла хотя бы текстовый перевод на русский язык. Кроме того, буквально в прошлом году вышла Final Fantasy 16, которая также получила локализацию. Русскоязычным фанатам остается только ждать выхода игры на ПК, где энтузиасты смогут оперативно выпустить русификатор.