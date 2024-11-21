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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 478 оценок

Final Fantasy 7 Rebirth не получит DLC, чтобы команда могла выпустить третью часть "как можно скорее"

butcher69
Новости

Одна из самых популярных игр 2024 года, Final Fantasy 7 Rebirth, не получит DLC. Геймдиректор Наоки Хамагучи объяснил, что команда Square Enix решила сосредоточить все усилия на создании третьей части трилогии, чтобы выпустить её «как можно скорее».

«Мы слышим желание фанатов о дополнительных эпизодах, но я уверен, что они больше всего хотят увидеть завершение истории», — заявил Хамагучи. Вместо отвлечения ресурсов на создание DLC разработчики сфокусируются на завершении трилогии.

Первая часть ремейка вышла в 2020 году и позже получила расширение Intermission с эпизодом про Юффи. Однако, для Rebirth разработчики решили пойти другим путём.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет в феврале 2024 года и продолжит амбициозное переосмысление культовой истории, оставив игроков в ожидании финала с ещё большим нетерпением.

7
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Gelyr

Были новости про не очень большие продажи, возможно в этом одна из причин отмены длс, обычно к успешным проектам стараются выпускать дополнительный контент.

1
Jarvis666

Да короче жёстко лузнули они с этой частью и решили забить на неё))

-4