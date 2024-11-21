Final Fantasy 7 Rebirth не получит DLC, чтобы команда могла выпустить третью часть "как можно скорее"

Одна из самых популярных игр 2024 года, Final Fantasy 7 Rebirth, не получит DLC. Геймдиректор Наоки Хамагучи объяснил, что команда Square Enix решила сосредоточить все усилия на создании третьей части трилогии, чтобы выпустить её «как можно скорее».

«Мы слышим желание фанатов о дополнительных эпизодах, но я уверен, что они больше всего хотят увидеть завершение истории», — заявил Хамагучи. Вместо отвлечения ресурсов на создание DLC разработчики сфокусируются на завершении трилогии.

Первая часть ремейка вышла в 2020 году и позже получила расширение Intermission с эпизодом про Юффи. Однако, для Rebirth разработчики решили пойти другим путём.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет в феврале 2024 года и продолжит амбициозное переосмысление культовой истории, оставив игроков в ожидании финала с ещё большим нетерпением.