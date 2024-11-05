Final Fantasy 7 Rebirth получила обновление для PS5 Pro и новые скриншоты

Издательство Square Enix сообщило о том, что Final Fantasy VII Rebirth получила обновление до версии 1.050.
Начиная с этого четверга обладатели PlayStation 5 Pro получат возможность насладиться режимом Versatility Mode с поддержкой 60 FPS в сочетании с улучшенной графикой, не уступающей по качеству существующему режиму Graphics Mode. Также в этом обновлении были исправлены некоторые ошибки, призванные улучшить функциональность и стабильность игры.
Кроме этого, разработчик поделился рядом скриншотов игры в версии для PlayStation 5 Pro, которые можно увидеть ниже:
Final Fantasy VII Rebirth доступна эксклюзивно на PlayStation 5.
Жду на ПК
я вообще включил мегаждуна и жду сразу полностью завершённый ремейк 7-й части XD
Может лет через 6-7 и будет.. =_=
А Star Citizen через 15-20?..
А отдельные страницы-разделы для ремейков FF7 на ПГ... Никогда?...
Вот настоящее обновление
Игру выпускаю по кускам, пускай сами ее покупают в таком виде!
Но , а что если ты не знаешь, что Ремейк 7 части, это буквально продолжение игры 1997 года, что тогда ты скажешь? А то, что 7 ремейк часть один дольше чем весь оригинал?