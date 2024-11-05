Final Fantasy 7 Rebirth получила обновление для PS5 Pro и новые скриншоты

Издательство Square Enix сообщило о том, что Final Fantasy VII Rebirth получила обновление до версии 1.050.

Начиная с этого четверга обладатели PlayStation 5 Pro получат возможность насладиться режимом Versatility Mode с поддержкой 60 FPS в сочетании с улучшенной графикой, не уступающей по качеству существующему режиму Graphics Mode. Также в этом обновлении были исправлены некоторые ошибки, призванные улучшить функциональность и стабильность игры.

Кроме этого, разработчик поделился рядом скриншотов игры в версии для PlayStation 5 Pro, которые можно увидеть ниже:

Final Fantasy VII Rebirth доступна эксклюзивно на PlayStation 5.