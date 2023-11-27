Final Fantasy 7 Rebirth позволит игрокам настраивать внешний вид своего чокобо

По мере приближения даты выхода Final Fantasy 7 компания Square Enix раскрывает все больше информации о долгожданной игре. В одном из последних твитов мы узнали подробности о кастомизации чокобо и гонках чокобо.

Как сообщается в твите, вы сможете посещать ранчо чокобо, а также чокобутики, где можно будет настроить и перекрасить снаряжение своей птицы. Эти возможности доступны не только из эстетических соображений, ведь от того, какое снаряжение вы наденете, будет зависеть эффективность вашей птицы в гонках на чокобо.

В интервью IGN режиссер Наоки Хамагучи (Naoki Hamaguchi) рассказал о том, чего можно ожидать от чокобо в FF7 Rebirth. На этот раз в игре не будет возможности разведения чокобо, но с птицами все равно будет чем заняться. Хамагучи рассказал, что в игре появится "новая улучшенная функция поимки чокобо", с помощью которой можно будет добывать птиц, а затем использовать их для передвижения.

Он также рассказал о гонках на чокобо, подчеркнув, что в игре будет несколько различных трасс и разнообразных дистанций. Таким образом, вы сможете часами гоняться за птицами. Хотя все игры серии Final Fantasy в основном самостоятельны, некоторые повторяющиеся элементы присутствуют в нескольких играх, в том числе и чокобо. Их изображают по-разному, но они всегда очаровательны.

Вновь насладиться обществом больших птиц получится, когда Final Fantasy 7 Rebirth выйдет 29 февраля 2024 года на PS5.