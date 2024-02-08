Final Fantasy 7 Rebirth позволяет узнать, насколько сильны чувства ваших возлюбленных

Игроки оригинальной Final Fantasy 7 и ее ремейка, которые вернутся в грядущее Rebirth, уже очень давно ожидают особой поездки на гондоле. Сцена свидания в "Золотом блюдце" станет еще более насыщенной и романтичной, чем когда-либо.

Во время показанного ранее геймплея Final Fantasy 7 Rebirth, на State of Play, игроки получили представление о новой системе отношений под названием Bonds of Friendship. Судя по всему, "сила этих связей может изменить некоторые моменты сюжета", и одним из таких моментов, несомненно, станет долгожданная сцена свидания в "Золотом блюдце". Руководитель проекта Наоки Хамагучи объясняет, почему разработчики приоткрывают завесу над системой, которая в оригинале 1997 года управлялась скрытыми от игрока факторами:

Связи, которые герои формируют по ходу сюжета, теперь важны в каждом аспекте игрового процесса. Отношения Клауда со своими спутниками будут меняться в зависимости от его поступков и вариантов диалогов, что особенно повлияет на любимую сцену свидания из оригинальной игры. В дополнение к уже ожидаемым ухажерам из оригинальной Final Fantasy 7, команда подготовила несколько новых кандидатов, а также расширенную последовательность встреч в Золотом блюдце.



В случае с Final Fantasy 7 Rebirth многие понимают, что предстоит та самая знаменитая сцена свидания в гондоле. Так что, поскольку люди вроде как знают, к чему это все идет, то если бы все это оставалось в тайне и они не знали бы примерно, какой уровень близости у них с каждым персонажем, это могло бы быть довольно напрягающим для игроков.



А если вы повысите уровень группы, который показывает связь между всей командой, персонажи смогут раскрыть свой потенциал в бою. Существует множество синергетических действий, которые могут выполнять персонажи с близкими отношениями, так что вы сможете побеждать противников с помощью своих любимых героев и специальных приемов.

Некоторые побочные задания теперь будут указывать, что их выполнение повлияет на ваши отношения с определенным членом партии. Ублажая этих персонажей, игрок будет награждать их эмодзи, что, насколько известно, почти как романтические отношения в реальной жизни.

В оригинальной игре игрок (управляющий Клаудом Страйфом) мог пригласить на свидание в "Золотом блюдце" только Тифу, Айрис, Юффи и Барретта. Теперь же, судя по всему, у бойкого солдата будет еще несколько дополнительных вариантов для свидания.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет 29 февраля эксклюзивно для PS5.