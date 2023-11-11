Final Fantasy 7 Rebirth предложит множество костюмов, с помощью которых можно будет кастомизировать персонажей

Судя по всему, временные изменения в одежде, увиденные в ремейке FF7, настолько понравились игрокам, что Square Enix решила включить в Final Fantasy 7 Rebirth множество костюмов для настройки персонажей.
Подтверждение пришло из новостей, предоставленных директором игры Наоки Хамагути и продюсером Ёсинори Китасэ французскому порталу Final Fantasy Dream во время Paris Game Week 2023. По их словам, игроки смогут разблокировать и экипировать различные костюмы в ходе нового приключения. Клауда и партнеров, некоторые из которых будут хорошо спрятаны.
«Выбора костюмов будет больше, чем в предыдущей игре, поэтому, если вам нравится проводить время, меняя внешний вид своих персонажей, вы получите массу удовольствия», — сказал Хамагучи.
Затем Китасэ добавил: «В FFVII Rebirth могут быть очень хорошо спрятанные костюмы».
Те, кто играл в Final Fantasy 7 Remake, наверняка помнят, что во время игры происходят некоторые изменения внешнего вида Клауда, Айрис и Тифы. Однако в этом случае речь идет о костюмах, которые главные герои носят только в течение ограниченного периода времени, и игра не предлагает других вариантов изменения нарядов персонажей, кроме модов версии для ПК.
Со слов Хамагути и Китасэ, в Final Fantasy 7 Rebirth игроки смогут свободно наряжать главных героев, используя ряд аксессуаров и костюмов. Например, в коротком эпизоде из сентябрьского трейлера State of Play вы можете увидеть, как Клауд едет на сегвее в шортах и летней футболке.
Больше мы узнаем через несколько месяцев. Final Fantasy 7 Rebirth будет доступна в качестве временного эксклюзива для PS5 начиная с 29 февраля 2024 года.
Все мы знаем какие на сайте будут костюмы
Жалко что нету кастомизации настоящей, где начиная от выбора, и заканчивая каким будет выглядеть внешнем персонаж, с ног до головы. Сейчас не начало 2000х годов, скоро 2024 год, технологии развиваются по созданию игр.
Первые моды будут на раздевание женских персонажей.
Этот скрин из новой игры?
Ты реально так думаешь? Или решил пошутить так?