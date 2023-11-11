Final Fantasy 7 Rebirth предложит множество костюмов, с помощью которых можно будет кастомизировать персонажей

Судя по всему, временные изменения в одежде, увиденные в ремейке FF7, настолько понравились игрокам, что Square Enix решила включить в Final Fantasy 7 Rebirth множество костюмов для настройки персонажей.

Подтверждение пришло из новостей, предоставленных директором игры Наоки Хамагути и продюсером Ёсинори Китасэ французскому порталу Final Fantasy Dream во время Paris Game Week 2023. По их словам, игроки смогут разблокировать и экипировать различные костюмы в ходе нового приключения. Клауда и партнеров, некоторые из которых будут хорошо спрятаны.

«Выбора костюмов будет больше, чем в предыдущей игре, поэтому, если вам нравится проводить время, меняя внешний вид своих персонажей, вы получите массу удовольствия», — сказал Хамагучи.

Затем Китасэ добавил: «В FFVII Rebirth могут быть очень хорошо спрятанные костюмы».

Те, кто играл в Final Fantasy 7 Remake, наверняка помнят, что во время игры происходят некоторые изменения внешнего вида Клауда, Айрис и Тифы. Однако в этом случае речь идет о костюмах, которые главные герои носят только в течение ограниченного периода времени, и игра не предлагает других вариантов изменения нарядов персонажей, кроме модов версии для ПК.

Со слов Хамагути и Китасэ, в Final Fantasy 7 Rebirth игроки смогут свободно наряжать главных героев, используя ряд аксессуаров и костюмов. Например, в коротком эпизоде ​​из сентябрьского трейлера State of Play вы можете увидеть, как Клауд едет на сегвее в шортах и ​​летней футболке.

Больше мы узнаем через несколько месяцев. Final Fantasy 7 Rebirth будет доступна в качестве временного эксклюзива для PS5 начиная с 29 февраля 2024 года.