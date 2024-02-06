Final Fantasy 7 Rebirth расскажет массу подробностей о жизни Тифы, обещает актриса озвучки

Сюжет Final Fantasy 7 Rebirth обещает немало сюрпризов и поворотов для поклонников серии, которым не терпится узнать, как будут обстоять дела с главными героями во второй части ремейка Final Fantasy 7. И, похоже, сама Тифа Локхарт может заставить вас приклеиться к экрану в плане повествования.

В интервью, опубликованном на официальном сайте Square Enix, актриса Бритт Барон, озвучивающая Тифу на английском языке, подтвердила, что ее персонажу будет уделено много места в Final Fantasy 7 Rebirth, а многочисленные предыстории ее истории будут постепенно раскрываться, придавая ей еще большую глубину.

В Rebirth будет много предыстории Тифы. Нам откроются подробности ее болезненного прошлого, а также станет понятнее, почему она стала такой, какая она есть, и какую именно месть она жаждет. А еще она попытается разобраться в собственном прошлом, понять, что правда, а что нет, и все это она будет делать вместе с Клаудом, - уверяет Барон, добавляя, что с ее точки зрения Final Fantasy 7 Rebirth "более темная, не хочу сказать мрачная, но ставки на этот раз гораздо выше". Final Fantasy 7 Remake была в основном вводной частью, тогда как в Rebirth, я думаю, мы зашли еще глубже.

Актриса озвучивания также рассказывает о причинах, по которым ее персонаж так полюбился поклонникам Final Fantasy:

Я думаю, Тифа так любима потому, что она многогранна. Думаю, она невероятно сопереживающая, страстная и является чем-то вроде матери для многих других персонажей. Я думаю, что в ней очень много разных качеств, прописанных наилучшим образом. По-моему, именно поэтому эта игра так успешна, потому что ее персонажи действительно целостны. Они очень похожи на обычных людей, и мне кажется, что Тифа именно такая.

Final Fantasy 7 Rebirth станет доступна на PlayStation 5 с 29 февраля 2024 года.