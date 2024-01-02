Final Fantasy 7 Rebirth - самая ожидаемая игра от Famitsu, вторая Like a Dragon

Final Fantasy 7 Rebirth подтверждает себя как самая ожидаемая игра среди читателей японского журнала Famitsu, а с выходом Dragon Quest Monsters: The Dark Prince мы стали свидетелями возвращения Like a Dragon: Infinite Wealth, теперь уже на второй позиции.

[PS5] Final Fantasy VII Rebirth – 790 голосов

[PS5] Like a Dragon 8 – 488 голосов

[PS5] Persona 3 Reload – 451 голос

[PS5] Tekken 8 – 371 голос

[PS5] Pragmata – 292 голоса

[PS4] Like a Dragon 8 – 270 голосов

[NSW] Ushiro – 242 голоса

[NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door – 239 голосов

[NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 228 голосов

[PS4] Persona 3 Reload – 212 голосов

На самом деле, читая топ-10 с минимумом внимания, понимаешь, что даже в этом случае различные слоты заняты отдельными версиями, а не общими предпочтениями для конкретного тайтла. Это означает, что Like a Dragon: Infinite Wealth действительно может похвастаться практически такими же рейтингами, как Final Fantasy 7 Rebirth, что лишь подтверждает необычайную популярность франшизы SEGA на родине.

Аналогичным образом, рейтинг, опубликованный Famitsu, похоже, противоречит тенденции того, что уже долгое время происходит на японском рынке: игры для PlayStation превосходят игры для Nintendo Switch.

Однако мы знаем, что с точки зрения продаж каждую неделю происходит прямо противоположное: своего рода монополия гибридной консоли от киотской компании, которая продолжается уже много лет.