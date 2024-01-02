Final Fantasy 7 Rebirth - самая ожидаемая игра от Famitsu, вторая Like a Dragon

Final Fantasy 7 Rebirth подтверждает себя как самая ожидаемая игра среди читателей японского журнала Famitsu, а с выходом Dragon Quest Monsters: The Dark Prince мы стали свидетелями возвращения Like a Dragon: Infinite Wealth, теперь уже на второй позиции.
- [PS5] Final Fantasy VII Rebirth – 790 голосов
- [PS5] Like a Dragon 8 – 488 голосов
- [PS5] Persona 3 Reload – 451 голос
- [PS5] Tekken 8 – 371 голос
- [PS5] Pragmata – 292 голоса
- [PS4] Like a Dragon 8 – 270 голосов
- [NSW] Ushiro – 242 голоса
- [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door – 239 голосов
- [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 228 голосов
- [PS4] Persona 3 Reload – 212 голосов
На самом деле, читая топ-10 с минимумом внимания, понимаешь, что даже в этом случае различные слоты заняты отдельными версиями, а не общими предпочтениями для конкретного тайтла. Это означает, что Like a Dragon: Infinite Wealth действительно может похвастаться практически такими же рейтингами, как Final Fantasy 7 Rebirth, что лишь подтверждает необычайную популярность франшизы SEGA на родине.
Аналогичным образом, рейтинг, опубликованный Famitsu, похоже, противоречит тенденции того, что уже долгое время происходит на японском рынке: игры для PlayStation превосходят игры для Nintendo Switch.
Однако мы знаем, что с точки зрения продаж каждую неделю происходит прямо противоположное: своего рода монополия гибридной консоли от киотской компании, которая продолжается уже много лет.