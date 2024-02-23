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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 164 оценки

Final Fantasy 7 Rebirth стала второй самой высокооцененной игрой в серии

Gruz_
Новости

Получив на Metacritic оценку в 93 балла по итогам 119 отзывов, Final Fantasy 7 Rebirth стала второй в серии RPG за все время. Она вытеснила Final Fantasy 10 и Final Fantasy 6, получивших по 92 балла, и заняла почетное 2-е место в рейтинге, но классика для PS1 Final Fantasy 9 по-прежнему остается впереди. Ее оценка составляет 94 балла, хотя и основана она всего на 22 рецензиях.

Ниже вы можете увидеть, как выглядит топ-10 по версии Metacritic с учетом рейтинга Final Fantasy VII Rebirth:

По сравнению с Final Fantasy VII Remake на PS4, Rebirth получила на шесть баллов больше и на четыре балла больше, чем PS5 переиздание Intergrade.

11
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
ka27

Мои любимые:

1) Final Fantasy 8

2) Final Fantasy 9

3) Final Fantasy 7

Дальше 10 и прочие Финалки в любом порядке.

1
CTuKC

когда-то 8я часть казалась красивой, с интересным сюжетом, скачал на мобилу недавно, начал проходить и меня начало вымораживать буквально всё. Особенно бесячие персонажи и это мажорка с крылышками на спине - особенно. Этакая надменная избалованная девка, которой все должны)))

0
r23dom

Дата выпуска 29 февраля 2024, прикольно, самой высокооцененной не вышедшей игрой в серии

0
Executor666

Мда...ремейк старой игры, распиленный на части, точнее даже одна из этих кусков, стала самой высокооцененной. Либо эта серия в целом такая себе, либо ее фанаты с очень "специфическими вкусами"

0
A E
По сравнению с Final Fantasy VII Remake

рмк тупо коридорная проверочка насколько хомячки готовы снова покупать любимый тайтл

-4
potemkin2021

Погоди сейчас эти хомяки налетят как начнут доказывать что растянутый пролог это супер, как накидают минусов и больше ничего сделать к сожалению не смогут xD

-2
A E potemkin2021

я и сам купил если что...

1
potemkin2021 A E

Я забрал пролог когда его раздавали, но спасибо покупать по кускам не собираюсь выйдет полностью тогда и куплю, мне она не горит от слова совсем.

0