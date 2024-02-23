Final Fantasy 7 Rebirth стала второй самой высокооцененной игрой в серии

Получив на Metacritic оценку в 93 балла по итогам 119 отзывов, Final Fantasy 7 Rebirth стала второй в серии RPG за все время. Она вытеснила Final Fantasy 10 и Final Fantasy 6, получивших по 92 балла, и заняла почетное 2-е место в рейтинге, но классика для PS1 Final Fantasy 9 по-прежнему остается впереди. Ее оценка составляет 94 балла, хотя и основана она всего на 22 рецензиях.

Ниже вы можете увидеть, как выглядит топ-10 по версии Metacritic с учетом рейтинга Final Fantasy VII Rebirth:

По сравнению с Final Fantasy VII Remake на PS4, Rebirth получила на шесть баллов больше и на четыре балла больше, чем PS5 переиздание Intergrade.