Final Fantasy 7 Rebirth стала второй самой высокооцененной игрой в серии

Получив на Metacritic оценку в 93 балла по итогам 119 отзывов, Final Fantasy 7 Rebirth стала второй в серии RPG за все время. Она вытеснила Final Fantasy 10 и Final Fantasy 6, получивших по 92 балла, и заняла почетное 2-е место в рейтинге, но классика для PS1 Final Fantasy 9 по-прежнему остается впереди. Ее оценка составляет 94 балла, хотя и основана она всего на 22 рецензиях.
Ниже вы можете увидеть, как выглядит топ-10 по версии Metacritic с учетом рейтинга Final Fantasy VII Rebirth:
- Final Fantasy IX - 94
- Final Fantasy VII Rebirth - 93
- Final Fantasy VII (PS1) - 92
- Final Fantasy X - 92
- Final Fantasy VI - 92
- Final Fantasy XII - 92
- Final Fantasy XIV: Endwalker - 92
- Final Fantasy VIII - 92
- Final Fantasy XIV: Shadowbringers - 90
- Final Fantasy Chronicles - 89
По сравнению с Final Fantasy VII Remake на PS4, Rebirth получила на шесть баллов больше и на четыре балла больше, чем PS5 переиздание Intergrade.
Мои любимые:
1) Final Fantasy 8
2) Final Fantasy 9
3) Final Fantasy 7
Дальше 10 и прочие Финалки в любом порядке.
когда-то 8я часть казалась красивой, с интересным сюжетом, скачал на мобилу недавно, начал проходить и меня начало вымораживать буквально всё. Особенно бесячие персонажи и это мажорка с крылышками на спине - особенно. Этакая надменная избалованная девка, которой все должны)))
Дата выпуска 29 февраля 2024, прикольно, самой высокооцененной не вышедшей игрой в серии
Мда...ремейк старой игры, распиленный на части, точнее даже одна из этих кусков, стала самой высокооцененной. Либо эта серия в целом такая себе, либо ее фанаты с очень "специфическими вкусами"
рмк тупо коридорная проверочка насколько хомячки готовы снова покупать любимый тайтл
Погоди сейчас эти хомяки налетят как начнут доказывать что растянутый пролог это супер, как накидают минусов и больше ничего сделать к сожалению не смогут xD
я и сам купил если что...
Я забрал пролог когда его раздавали, но спасибо покупать по кускам не собираюсь выйдет полностью тогда и куплю, мне она не горит от слова совсем.