Final Fantasy 7 Rebirth станет первой игрой для PS5, которая выйдет на двух дисках ©

Новый геймплейный трейлер для Final Fantasy 7 Rebirth подтвердил, что игра выйдет в начале 2024 года и станет первой игрой для PS5, для которой потребуется два диска.

Как и предполагалось после намеков Square Enix в Twitter, Final Fantasy 7 Rebirth появилась на вчерашней выставке Summer Game Fest, завершив мероприятие новым геймплейным трейлером. Мы увидели много новых геймплейных кадров, которые подтвердили наличие открытого мира, Red XIII в качестве играбельного члена партии и многое другое, но самой большой новостью стало то, что для игры потребуется два диска.

После закрытия трейлера появилось сообщение "Early 2024, on 2 disks", что делает Final Fantasy 7 Rebirth первой игрой на PS5 с таким требованием. Это говорит о том, что игра будет значительно больше, чем все, что мы видели на консоли до сих пор, что примечательно, учитывая, что мы находимся на относительно раннем этапе жизненного цикла консоли. Даже Final Fantasy 16 не нужно так много!

Хотя было приятно увидеть Final Fantasy 7 Rebirth после почти года молчания со стороны Square Enix, мы не можем делать вид, что это было большим сюрпризом. На прошлой неделе официальный аккаунт Final Fantasy в Twitter подтвердил, что разработка игры идет полным ходом, а дата выхода все еще уточняется. Следующее обновление, опубликованное днем позже, в основном подтвердило, что в игре будет присутствовать надземный мир, о котором фанаты задавались вопросом с момента выхода Remake.