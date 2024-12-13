Final Fantasy 7 Rebirth выходит на ПК в январе

На The Game Awards 2024 состоялся анонс ПК-версии продолжения ремейка культовой JRPG Final Fantasy 7. Релиз должен состояться уже 23 января 2025 года. На старте обещают улучшенные текстуры и поддержку DLSS (и не только).
Вышедшая в феврале 2024 года эксклюзивно для PS5 Final Fantasy VII Rebirth, вторая глава трилогии ремейков и является, в некотором смысле, новым приключением, со знакомыми героями. В коротком трейлере показали сюжетных моментов, уже виденных игроками ранее. Дополнительно игрокам показали, как и Кайт Сит, и Юффи в конечном итоге стали новыми членами партии для этой части приключения.
Выход игры на ПК может намекать на скорый выход и на Xbox. К сожалению, сегодня не было никаких новостей об этом фронте, но продюсер Final Fantasy 14 Наоки Ёсида подтвердил приверженность Square Enix к мультиплатформенным релизам. Ранее Режиссер Наоки Хамагучи не дал чёткого ответа на этот вопрос.
Вот это НГ подгон! 41 день, ждём.
не не не. все три выпускайте. потом делайте делюкс -3-в-1. а потом уже полноценное прохождение.
Никогда не понимал ажиотажа вокруг этой франшизы, где подростки бегают с мечами, которые по размеру больше, чем они сами и это считается типа "круто". Наверное, чтобы воспринимать такое, надо быть любителем анимешной эстетики. Но выход игр на ПК принципиально одобряю, я против любой эксклюзивности.
Так вот чего меня бессонница сегодня мучает, что бы в 5 утра прочитать радостную новость!