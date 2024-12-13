Final Fantasy 7 Rebirth выходит на ПК в январе

На The Game Awards 2024 состоялся анонс ПК-версии продолжения ремейка культовой JRPG Final Fantasy 7. Релиз должен состояться уже 23 января 2025 года. На старте обещают улучшенные текстуры и поддержку DLSS (и не только).

Вышедшая в феврале 2024 года эксклюзивно для PS5 Final Fantasy VII Rebirth, вторая глава трилогии ремейков и является, в некотором смысле, новым приключением, со знакомыми героями. В коротком трейлере показали сюжетных моментов, уже виденных игроками ранее. Дополнительно игрокам показали, как и Кайт Сит, и Юффи в конечном итоге стали новыми членами партии для этой части приключения.

Выход игры на ПК может намекать на скорый выход и на Xbox. К сожалению, сегодня не было никаких новостей об этом фронте, но продюсер Final Fantasy 14 Наоки Ёсида подтвердил приверженность Square Enix к мультиплатформенным релизам. Ранее Режиссер Наоки Хамагучи не дал чёткого ответа на этот вопрос.