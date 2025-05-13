Final Fantasy 7 Remake для Nintendo Switch 2 вряд ли будет поддерживать режим 60 FPS, несмотря на заявления

Во время последнего выпуска своего еженедельного подкаста технические эксперты Digital Foundry внимательно изучили новые игровые кадры, показанные в недавнем видео Creator's Voice, и сравнили их с кадрами, снятыми на PlayStation 5 в режиме производительности, подчеркнув различия между двумя версиями игры. Несмотря на более размытое изображение, более сильную диссекцию на волосах и меньшую глубину резкости, версия игры для Nintendo Switch 2 выглядит довольно хорошо.

Final Fantasy 7 Remake вряд ли предложит режим с частотой 60 кадров в секунду на Nintendo Switch 2 в отличие от PlayStation 5. В видеоролике «Голос создателя» культовая сцена, в которой Клауд спрыгивает с поезда прямо перед началом миссии по уничтожению реактора № 1, воспроизводится со скоростью 60 кадров в секунду, что позволяет предположить, что в версии Nintendo Switch 2 будет доступна опция 60 кадров в секунду. Однако в своём анализе Digital Foundry отметили, что качество волос Клауда в этой сцене даже выше, чем в той же последовательности на PlayStation 5 в режиме производительности, поэтому кадры были сняты не в версии Switch 2, а, скорее всего, в версии для ПК.

В вышеупомянутом видео «Голос создателя» режиссёр Final Fantasy 7 Remake Наоки Хамагути намекнул, что вся трилогия ремейков может выйти на Nintendo Switch 2. По мнению Digital Foundry, это намерение может указывать на то, что третья часть трилогии, о которой ещё не объявили, может не перейти на Unreal Engine 5, поскольку, несмотря на то, что движок может решить некоторые визуальные проблемы, которые были в Final Fantasy 7 Rebirth, в настоящее время нет никаких признаков того, что движок может хорошо работать на этой системе или что визуальные эффекты могут быть значительно сокращены, чтобы игра могла работать на этой системе и при этом выглядеть достаточно хорошо. Учитывая желание разработчика выпустить третью часть как можно скорее, что было бы трудно осуществить при смене движка, это заявление могло бы указать на техническое направление следующей игры.

Точная дата выхода Final Fantasy 7 Remake на Nintendo Switch 2 пока не объявлена.