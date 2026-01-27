Final Fantasy 7 Remake хорошо стартовала в чартах "Лучших платных игр" Xbox

Пожалуй, самым крупным релизом Xbox 2026 года на данный момент стал долгожданный выход Final Fantasy 7 Remake Intergrade, но насколько хорошо она продалась на Xbox Series X/S за первую неделю?

Конкретных цифр пока нет, но чарты «Лучших платных игр» Xbox показывают, что она впечатляюще стартовала — в настоящее время игра занимает 9-е место в общем зачёте. Это делает её самой высоко расположенной новой игрой в чартах Xbox на данный момент.

Есть несколько причин, по которым FF7 Remake хорошо продалась на Xbox, помимо того факта, что это один из самых востребованных релизов Xbox за последние несколько лет. Во-первых, она доступна по довольно низкой стартовой цене всего в 39,99 долларов США, а в качестве «ограниченного раннего» бонуса она даже включает оригинальную версию Final Fantasy 7. Не забывайте, что это также игра с поддержкой Xbox Play Anywhere, что означает, что вы получаете бесплатную версию для ПК при покупке на консоли.