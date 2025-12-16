ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 7 30.05.1998
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 794 оценки

Final Fantasy 7 Remake Integrade получила демоверсию на Switch 2 и Xbox Series

Gruz_ Gruz_

Square Enix сдержала обещание, данное на сентябрьской выставке, и подготовила отличный сюрприз для владельцев консолей Microsoft и Nintendo.

Бесплатная демоверсия Final Fantasy 7 Remake Integrade уже доступна в Microsoft Store, а также в eShop. Пользователи Xbox Series или Switch 2 могут скачать файл объемом около 20 ГБ и самостоятельно оценить, как выглядит знаменитая JRPG.

Помимо возможности наконец-то опробовать FF7 Remake, есть еще несколько причин, чтобы установить эту демоверсию. Во-первых, сохраненные данные будут перенесены в основную игру, когда она выйдет в следующем месяце. Кроме того, за прохождение демоверсии можно получить бонусные предметы «Revival Earrings» и «Survival Set», которые будут доступны в полной версии игры после ее выпуска.

Релиз Final Fantasy 7 Remake Intergrade на Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 запланирован на 22 января 2026 года.

17
6
Комментарии:  6
Egik81
Square Enix выпустила бесплатную демоверсию Final Fantasy 7 Remake для Xbox Series

Бесплатная демка. Редко встретишь такую чушь в новостях.

4
DezkQ

Эй ископаемое, зырь.

Gran Turismo 5 PrologueГоночное демо с 70+ машинами и онлайн. Выпустили за полгода до полной игры.~$30
Dead Rising 2: Case ZeroПредыстория к DR2, полноценный зомби-эпизод.$5
Jazz Jackrabbit (shareware)Первый эпизод продавали на дискетах как демо.$10–15
Warcraft II (shareware)Версия с 6 миссиями за деньги.~$20
Nintendo Switch 2 Welcome TourТехно-демо консоли с мини-играми для показа фич. $9.99
Battlefield 1943Пример от EA: мини-игра как потенциальное платное демо.$15
7
Black3D

Очередной проходняк для детишек. Вместо того чтобы делать новые хорошие игры лучше сделать ремейк старого шлака который нынче никому не интересен. https://www.youtube.com/watch?v=gWB9649uq3g

3
JohnyKitamao

бедолаги 6 лет ждали

1
DIZNX

все равно перевода там нет. лучше бы русский язык сделали бы

JohnyKitamao

на пк всё есть