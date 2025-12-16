Final Fantasy 7 Remake Integrade получила демоверсию на Switch 2 и Xbox Series

Square Enix сдержала обещание, данное на сентябрьской выставке, и подготовила отличный сюрприз для владельцев консолей Microsoft и Nintendo.
Бесплатная демоверсия Final Fantasy 7 Remake Integrade уже доступна в Microsoft Store, а также в eShop. Пользователи Xbox Series или Switch 2 могут скачать файл объемом около 20 ГБ и самостоятельно оценить, как выглядит знаменитая JRPG.
Помимо возможности наконец-то опробовать FF7 Remake, есть еще несколько причин, чтобы установить эту демоверсию. Во-первых, сохраненные данные будут перенесены в основную игру, когда она выйдет в следующем месяце. Кроме того, за прохождение демоверсии можно получить бонусные предметы «Revival Earrings» и «Survival Set», которые будут доступны в полной версии игры после ее выпуска.
Релиз Final Fantasy 7 Remake Intergrade на Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 запланирован на 22 января 2026 года.
Бесплатная демка. Редко встретишь такую чушь в новостях.
Эй ископаемое, зырь.
Очередной проходняк для детишек. Вместо того чтобы делать новые хорошие игры лучше сделать ремейк старого шлака который нынче никому не интересен. https://www.youtube.com/watch?v=gWB9649uq3g
бедолаги 6 лет ждали
все равно перевода там нет. лучше бы русский язык сделали бы
на пк всё есть