Final Fantasy 7 Remake Integrade получила демоверсию на Switch 2 и Xbox Series

Square Enix сдержала обещание, данное на сентябрьской выставке, и подготовила отличный сюрприз для владельцев консолей Microsoft и Nintendo.

Бесплатная демоверсия Final Fantasy 7 Remake Integrade уже доступна в Microsoft Store, а также в eShop. Пользователи Xbox Series или Switch 2 могут скачать файл объемом около 20 ГБ и самостоятельно оценить, как выглядит знаменитая JRPG.

Помимо возможности наконец-то опробовать FF7 Remake, есть еще несколько причин, чтобы установить эту демоверсию. Во-первых, сохраненные данные будут перенесены в основную игру, когда она выйдет в следующем месяце. Кроме того, за прохождение демоверсии можно получить бонусные предметы «Revival Earrings» и «Survival Set», которые будут доступны в полной версии игры после ее выпуска.

Релиз Final Fantasy 7 Remake Intergrade на Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 запланирован на 22 января 2026 года.