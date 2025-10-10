Final Fantasy 7 Remake Intergrade & Rebirth Twin Pack получит физическое издание на PS5

Издательство Square Enix официально объявило о выпуске физического издания двух частей ремейка Final Fantasy 7 — Intergrade и Rebirth (в настоящее время доступны в цифровом формате) для PlayStation 5.

Физический релиз Final Fantasy 7 Remake Intergrade & Rebirth Twin Pack состоится уже 4 декабря 2025 года. Две части этой ролевой игры выйдут на трех Blu-Ray дисках по цене $60. Как и в случае с версией Intergrade для PS5, в комплект с Final Fantasy 7 Remake входит DLC Yuffie.

Разумеется, сейчас фанаты с нетерпением ждут выхода заключительной части трилогии Final Fantasy 7 Remake, которая станет полноценным мультиплатформенным проектом. Кроме того, в январе 2026 года FF7 Remake выйдет на Xbox Series X|S и Switch 2, и уже есть информация, что на этих платформах появится и Rebirth.