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Final Fantasy 7 30.05.1998
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 865 оценок

Final Fantasy 7 Remake Intergrade войдёт в Game Pass 29 октября - объявлена новая волна игр

KoRnEr KoRnEr

Microsoft раскрыла список игр, которые пополнят Game Pass в ближайшие недели. Самым крупным релизом станет Final Fantasy 7 Remake Intergrade: первая часть трилогии Remake будет доступна с 29 октября для подписчиков Ultimate, Premium и PC. Если следом в сервисе появится Final Fantasy 7 Rebirth, у игроков будет возможность пройти обе части до выхода Revelation в апреле следующего года.

Что ещё добавят:

  • Sandustry — игра про автоматизацию, пополнит Premium-доступ уже завтра.
  • Dodo Duckie — платформер-головоломка про утку, способную искажать реальность, выйдет 22 октября.
  • Scramble Knights Online — упрощённая MMORPG, станет доступна 26 октября для Ultimate и PC.
  • The Seance of Blake Manor — игра-расследование, временами напоминающая визуальную новеллу, выйдет после Scramble Knights.
  • Plants vs Zombies: Replanted и Terrible Lizards — появятся 29 октября для Ultimate и PC.
  • Pit of Goblin — будет доступна с 3 ноября на всех трёх уровнях подписки.

Список уходящих проектов в этом месяце особенно насыщен. До 31 октября (возможно, навсегда) из каталога исчезнут:

  • Day of the Tentacle Remastered (Cloud, Console, PC)
  • Dead Static Drive (Cloud, Console, PC)
  • Deep Rock Galactic (Cloud, Console, PC)
  • Full Throttle Remastered (Cloud, Console, PC)
  • Grim Fandango Remastered (Cloud, Console, PC)
  • Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Console, PC)
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Cloud, Console, PC)
  • Wartales (Cloud, Console, PC)
  • Wildgate (Cloud, Console, PC)
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