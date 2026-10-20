Final Fantasy 7 Remake Intergrade войдёт в Game Pass 29 октября - объявлена новая волна игр

Microsoft раскрыла список игр, которые пополнят Game Pass в ближайшие недели. Самым крупным релизом станет Final Fantasy 7 Remake Intergrade: первая часть трилогии Remake будет доступна с 29 октября для подписчиков Ultimate, Premium и PC. Если следом в сервисе появится Final Fantasy 7 Rebirth, у игроков будет возможность пройти обе части до выхода Revelation в апреле следующего года.
Что ещё добавят:
- Sandustry — игра про автоматизацию, пополнит Premium-доступ уже завтра.
- Dodo Duckie — платформер-головоломка про утку, способную искажать реальность, выйдет 22 октября.
- Scramble Knights Online — упрощённая MMORPG, станет доступна 26 октября для Ultimate и PC.
- The Seance of Blake Manor — игра-расследование, временами напоминающая визуальную новеллу, выйдет после Scramble Knights.
- Plants vs Zombies: Replanted и Terrible Lizards — появятся 29 октября для Ultimate и PC.
- Pit of Goblin — будет доступна с 3 ноября на всех трёх уровнях подписки.
Список уходящих проектов в этом месяце особенно насыщен. До 31 октября (возможно, навсегда) из каталога исчезнут:
- Day of the Tentacle Remastered (Cloud, Console, PC)
- Dead Static Drive (Cloud, Console, PC)
- Deep Rock Galactic (Cloud, Console, PC)
- Full Throttle Remastered (Cloud, Console, PC)
- Grim Fandango Remastered (Cloud, Console, PC)
- Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Console, PC)
- Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Cloud, Console, PC)
- Wartales (Cloud, Console, PC)
- Wildgate (Cloud, Console, PC)
Найс перевёл, чел