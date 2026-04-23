Final Fantasy 7 Remake работает на Nintendo Switch Lite "Pro" с 8 ГБ ОЗУ

Несмотря на то, что Final Fantasy 7 Remake изначально вышла на PlayStation 4, она так и не появилась на оригинальной Nintendo Switch, дебютировав на Nintendo Switch 2 в начале этого года с одним из самых впечатляющих портов от сторонних разработчиков. Однако, система Nintendo последнего поколения, с некоторыми существенными модификациями, на удивление хорошо запускает ПК-версию игры, даже с учётом дополнительных затрат на производительность, связанных с трансляцией Box64 + Wine, необходимой для запуска ПК-версии на ARM-процессоре.

Этот впечатляющий технический подвиг был достигнут моддером Naga, который подробно описал создание Nintendo Switch Lite "Pro" в новом видео. Помимо установки 8 ГБ оперативной памяти, удваивающей стандартный объём памяти системы, моддер увеличил объём хранилища до 256 ГБ eMMC и установил OLED-экран Super5. После первоначальной настройки видео демонстрирует, как модифицированная система справляется как с нативными, так и с эмулированными играми.

Хотя увидеть The Witcher 3: Wild Hunt с частотой 45 кадров в секунду на оригинальной Nintendo Switch было бы уже достаточно впечатляюще, моддер продемонстрировал, насколько хорошо эта Switch Lite Pro справляется с эмуляцией PlayStation 3 с Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX, эмуляцией Wii U с The Legend of Zelda: The Wind Waker и Twilight Princess, а также эмуляцией PS Vita с Gravity Rush и Sly Cooper: Thieves in Time. Но, как уже упоминалось, самым впечатляющим достижением этой модифицированной системы является достаточно хорошая работа Final Fantasy VII Remake.

Хотя модифицированная Nintendo Switch Lite Pro не обладает достаточной мощностью для запуска игры на максимальной производительности, достижение играбельной частоты кадров в диапазоне 20-30 FPS в ПК-игре, запущенной через слой трансляции, — это потрясающее достижение. Это демонстрирует, как аппаратные улучшения, такие как увеличение пропускной способности оперативной памяти, могли бы позволить создать ещё больше «невозможных портов» в течение первоначального срока службы системы.