Final Fantasy 7 Remake займет 34% от общего объема памяти Switch 2

В рамках новой мультиплатформенной стратегии Square Enix, удрученной продажами своих игр, когда они еще были эксклюзивными для PlayStation, на Nintendo Switch 2 выйдет не только Final Fantasy 7 Remake Intergrade, но и вся новая трилогия.

И если вы гадали, сколько места займет ремейк FF7 на гибридной консоли Big N, теперь есть однозначный ответ. Как в физическом, так и в цифровом формате , чтобы поиграть, потребуется загрузить не менее 90 ГБ данных. Это связано с тем, что физическая версия будет поставляться в формате Game Key Card — ключа для активации загрузки цифровой версии (пустой картридж, содержащий только лицензию).

Занимая 90 ГБ, FF7 Remake Intergrade потребует 34% от общего объема памяти Nintendo Switch 2, а значит, это самая объемная игра, доступная на консоли, намного больше, чем 64 ГБ, которые занимает Cyberpunk 2077 без обновлений.

Nintendo заявляет, что Game Key Cards являются решением, позволяющим избежать использования более дорогих карт, но учитывая, что такие игры, как Final Fantasy 7 Rebirth, занимают более 140 ГБ, память Nintendo Switch 2 быстро потребует расширения для тех, кто хочет играть во многие игры AAA.

Релиз Final Fantasy 7 Remake Intergrade для Nintendo Switch 2 запланирован на январь 2026 года.