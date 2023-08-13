Final Fantasy 7 Remake заметили в рекламном изображении Xbox ©

Как сообщает IdleSloth, на официальном профиле Xbox Brasil в Twitter / X появилось рекламное изображение, на котором фигурирует Final Fantasy 7 Remake. Казалось бы, это говорит о том, что после долгого ожидания приключения Клауда и его спутников наконец-то придут на Xbox Series X|S, хотя не исключено, что это просто ошибка.

Изображение, о котором идет речь и которое вы можете найти в сообщении ниже, представляет собой своеобразное поздравление в честь Дня отца (который отмечается 13 августа в Бразилии), включающий в себя кадры из различных игр. В частности, в центре изображения изображены Баррет Уоллес и его приемная дочь Марлин, которые, как вы, наверное, знаете, являются персонажами Final Fantasy 7 Remake.

Многие пользователи считают, что это намек на возможное появление Final Fantasy 7 Remake на Xbox после трехлетнего ожидания, но это может быть и банальной оплошностью кураторов профиля Xbox Brasil в Twitter/X.

Следует, однако, отметить, что время для этого выбрано интересное. Всего несколько недель назад генеральный директор Square Enix Такаси Кирю (Takashi Kiryu) объявил о планах по выпуску новых игр для Xbox в будущем, одной из которых станет Final Fantasy 14 Online, дебютирующая на платформах крестоносцев весной 2024 года.

На данный момент правдоподобно предположить, что среди игр, выходящих на Xbox Series X|S, будет Final Fantasy 7 Remake. Но только время покажет.