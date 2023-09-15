Final Fantasy VII Rebirth будет эксклюзивом для PS5 только 3 месяца ©

Мы уже знали, что Final Fantasy VII Rebirth является эксклюзивной игрой для PS5, но теперь мы знаем, сколько продлится эта эксклюзивность.

Согласно версии, опубликованной непосредственно Square Enix, в сегодняшнем совершенно новом трейлере, показанном во время трансляции PlayStation State of Play, окно эксклюзивности продлится только до 29 мая 2024 года. Это всего три месяца после запуска игры на PS5 29 февраля 2023 года.

Конечно, это не означает, что игра выйдет на других платформах (скорее всего, на ПК), как только истечет этот срок, но три месяца, скорее всего, станут новым рекордом. Окно эксклюзивности Final Fantasy XVI длилось шесть месяцев, и Square Enix в настоящее время работает над портом для ПК.