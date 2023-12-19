Final Fantasy VII Rebirth на обложке 362 выпуска журнала Game Informer

Final Fantasy VII Rebirth будет посвящено 12 страниц в выпуске 362 журнала Game Informer, сообщает издание.
«Мы провели два дня в штаб-квартире Square Enix в Токио, Япония, наблюдая за новыми разделами Final Fantasy VII Rebirth и общаясь с легендами команды, которая ее создала», — говорится в объявлении. «Эта обложка, а также наше эксклюзивное освещение, которое будет распространяться в течение следующих нескольких недель, должны дать вам хорошее представление о том, чего ожидать, когда игра выйдет в феврале».
Обложка была частично разработана Тэцуей Номурой и включает огненное изображение антагониста Final Fantasy VII Сефирота на лицевой стороне и профиль главного героя Клауда Страйфа на оборотной стороне.
Помимо обложки журнала, Game Informer также поделится эксклюзивным контентом из своего репортажа через свой онлайн-центр Final Fantasy VII Rebirth.
Final Fantasy VII Rebirth выйдет 28 февраля 2024 года на PlayStation 5.