Final Fantasy VII Rebirth получила новые геймплейные кадры, демонстрирующие ловлю чокобо, мини-игры и многое другое ©

Сегодня компания Square Enix продемонстрировала множество геймплеев предстоящей Final Fantasy VII Rebirth.

Полный ролик вы можете посмотреть ниже. Игровая демонстрация начинается с 00:29:11.

В начале мы рассмотрим геймплей и передвижение по окрестностям города Кальм, в том числе возможность свободно плавать в водоемах.

Затем мы посетим ранчо чокобо, где нам расскажут, как ловить чокобо. Это будет стелс мини-игра. Сначала нужно пройти по следам группы чокобо (на этот раз это настоящие следы в грязи), а когда вы их найдете, то сможете насладиться мини-игрой.

Вы можете использовать высокую траву, чтобы не быть замеченным, и камни, чтобы отвлечь "чокобо" и создать благоприятные возможности. Разные чокобо обладают разными возможностями, и более сильных из них труднее поймать.

Как только вы подойдете незамеченным, вы сможете оседлать и приручить чокобо. Если у вас что-то не получилось, вы можете повторить попытку, но это не повлечет за собой никаких последствий, кроме потери времени.

Мы также встречаемся с Чедли, который вернулся из предыдущих игр. Он может использовать башни для обнаружения точек интереса, в которых можно выполнять задания на убийство, которые помогут вам исследовать конкретную Материю.

В ролике также демонстрируется Доска объявлений, на которой представлено множество квестов, за выполнение которых можно получить вознаграждение. Интересно, что некоторые квесты посвящены определенным персонажам, что позволяет Клауду углубить связь с ними.

Далее мы видим дом Мога, карточную мини-игру "Кровь королевы", настройку чокобо и другие развлечения. Клауд даже умеет играть на пианино.

Final Fantasy VII Rebirth выходит на PS5 в самом конце февраля 2024 года и формально будет являться эксклюзивом PlayStation только в течение трех месяцев.