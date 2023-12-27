Final Fantasy VII Rebirth - самая желанная игра среди читателей японского журнала Famitsu

Famitsu, популярный японский игровой журнал, опубликовал список игр, которых больше всего ждут его читатели. С почти двукратным отрывом от второго места победу одержала Final Fantasy VII Rebirth - игра, которая больше всего интересует геймеров в Стране восходящего солнца.

В первой десятке восемь игр - это игры для PS5, включая Like a Dragon: Infinite Wealth, Pragmata и Dragon's Dogma II. Голосование проводилось с 6 по 12 декабря.

Ожидания японцев относительно Final Fantasy VII Rebirth вполне оправданы. Square Enix утверждает, что в одной из самых ярких сцен оригинальной игры будет "сюрприз", а один из главных разработчиков гарантирует — смерть не получится обмануть, даже с учетом возможных изменений в сценарии.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет 29 февраля эксклюзивно на PS5.