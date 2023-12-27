Final Fantasy VII Rebirth - самая желанная игра среди читателей японского журнала Famitsu

Famitsu, популярный японский игровой журнал, опубликовал список игр, которых больше всего ждут его читатели. С почти двукратным отрывом от второго места победу одержала Final Fantasy VII Rebirth - игра, которая больше всего интересует геймеров в Стране восходящего солнца.
В первой десятке восемь игр - это игры для PS5, включая Like a Dragon: Infinite Wealth, Pragmata и Dragon's Dogma II. Голосование проводилось с 6 по 12 декабря.
- [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 822 голосов
- [PS5] Like a Dragon: Infinite Wealth - 488 голосов
- [PS5] Persona 3 Reload - 413 голосов
- [PS5] Like a Dragon: Infinite Wealth - 307 votos
- [PS5] Pragmata - 270 голосов
- [PS4] Like a Dragon: Infinite Wealth - 244 голосов
- [PS5] Dragon's Dogma 2 - 223 голосов
- [PS4] Persona 3 Reload - 212 голосов
- [Switch] Paper Mario: The Thousand-Year Door - 207 голосов
- [Switch] Ushiro - 201 голос
Ожидания японцев относительно Final Fantasy VII Rebirth вполне оправданы. Square Enix утверждает, что в одной из самых ярких сцен оригинальной игры будет "сюрприз", а один из главных разработчиков гарантирует — смерть не получится обмануть, даже с учетом возможных изменений в сценарии.
Final Fantasy VII Rebirth выйдет 29 февраля эксклюзивно на PS5.
Тоже жду, но придётся ждать ПК порт с руссиком, на пс5 опять даже сабов не завезут.
Нам то это зачем?????
Так а ждать то больше нечего. Это единственная игра в которой я уверен в 2024. Сталер 2 выйдет русофобной жестью, Теккен 8 будет спорным. А, ну может Сайлент хилл 2 затащит, но это как и фф, ремейк...
жди elin лучше финалки раз в 1000
Драгон догма 2 выглядит поинтереснее раз в десять
Тогда у читателей Playground самой ожидаемой игрой должна быть Смута