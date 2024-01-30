Final Fantasy VII Rebirth содержит столько контента, что его хватило бы на три Blu-ray диска

Square Enix еще в прошлом году сообщила, что сиквел ремейка Final Fantasy 7 будет доступен на двух дисках. Команде не удалось вместить игру на один диск, более того, перед ними встала задача выпустить приключение на двух Blu-ray дисках.

Разработчики Final Fantasy 7 Rebirth хвастаются подготовленным контентом на каждом шагу. Игра, разработанная Square Enix, ожидается огромной - игроки могут рассчитывать на очень длинную основную сюжетную линию и множество дополнительного контента. Японцы позаботились о том, чтобы в игре можно было провести даже более 100 часов.

В недавнем интервью интересной новостью поделился Мотому Торияма. Один из режиссеров Final Fantasy 7 Rebirth рассказал, что разработчики так много работали над игрой, что было крайне сложно уместить всю игру на 2 дисках. Разработчикам пришлось сделать "все возможное, чтобы впихнуть контент на два диска", потому что в противном случае игра могла бы выйти на 3-х дисках. Выходит, что разработчики и правда не лукавили, когда говорили о создании огромного количества контента.

Final Fantasy 7 Rebirth могла бы стать первой игрой для PlayStation 5, которая выйдет на трех Blu-ray дисках, но команде удалось уместить весь контент на двух.

Ясно одно - если вы собираетесь поиграть в последнюю часть восстановленной трилогии в следующем месяце, вам следует обеспечить себе много свободного времени и дискового пространства.