Final Fantasy VII Remake Intergrade добралась до Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S

Final Fantasy VII Remake Intergrade, расширенное издание лучшей RPG 2020 года Final Fantasy VII Remake, стало доступно на Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S и Xbox на ПК с поддержкой Xbox Play Anywhere и Xbox Cloud Gaming.
Вся серия ремейков Final Fantasy VII выйдет на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S, а также на PlayStation 5 и ПК. Третья и заключительная часть трилогии — кульминация всего — в настоящее время находится в разработке.
В Final Fantasy VII Remake Intergrade игроки следят за историей бывшего оперативника SOLDIER, ставшего наёмником, Клауда Страйфа, который оказывает помощь подпольной группе сопротивления «Лавина» в городе Мидгар, работающем на энергии мако. В борьбе против таинственной компании Shinra Electric Power Company Клауд и его товарищи оказываются втянутыми в более масштабный конфликт, от которого зависит судьба планеты.
Советую поиграть, а лучше купить Remake и Rebirth так как я уверена в будущем с выпуском 3 части игра получит апдейт аля Trilogy со улучшенными текстурами и сништяками.
p.s Тащусь от FF
В идеале всю трилогию объединить бы в одну единую цельную игру, чтоб никакой делёжки на части не осталось. Чтоб прокачка общая, а НЕ отдельная для каждого кусочка трилогии. Вот что им надо сделать, когда вся трилогия будет завершена. Всё объединить и переиздать как единую игру. Точка.
У скворечницы какие-то явные проблемы с названиями игр
Это какие интересно? Названия очень классные - проблем не вижу. Точка.
