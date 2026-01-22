ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Final Fantasy 7 30.05.1998
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 808 оценок

Final Fantasy VII Remake Intergrade добралась до Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S

monk70 monk70

Final Fantasy VII Remake Intergrade, расширенное издание лучшей RPG 2020 года Final Fantasy VII Remake, стало доступно на Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S и Xbox на ПК с поддержкой Xbox Play Anywhere и Xbox Cloud Gaming.

Вся серия ремейков Final Fantasy VII выйдет на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S, а также на PlayStation 5 и ПК. Третья и заключительная часть трилогии — кульминация всего — в настоящее время находится в разработке.

В Final Fantasy VII Remake Intergrade игроки следят за историей бывшего оперативника SOLDIER, ставшего наёмником, Клауда Страйфа, который оказывает помощь подпольной группе сопротивления «Лавина» в городе Мидгар, работающем на энергии мако. В борьбе против таинственной компании Shinra Electric Power Company Клауд и его товарищи оказываются втянутыми в более масштабный конфликт, от которого зависит судьба планеты.

10
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
VELENA-RU

Советую поиграть, а лучше купить Remake и Rebirth так как я уверена в будущем с выпуском 3 части игра получит апдейт аля Trilogy со улучшенными текстурами и сништяками.

p.s Тащусь от FF

1
Janekste

В идеале всю трилогию объединить бы в одну единую цельную игру, чтоб никакой делёжки на части не осталось. Чтоб прокачка общая, а НЕ отдельная для каждого кусочка трилогии. Вот что им надо сделать, когда вся трилогия будет завершена. Всё объединить и переиздать как единую игру. Точка.

TIuBo3aBpuK

У скворечницы какие-то явные проблемы с названиями игр

1
Janekste

Это какие интересно? Названия очень классные - проблем не вижу. Точка.

sa1958

Уже знаем.

ka27

Вот и ладушки...

sa1958 ka27

Постят одно и тоже.

JohnyKitamao

всего 6 лет подождали