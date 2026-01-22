Final Fantasy VII Remake Intergrade добралась до Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S

Final Fantasy VII Remake Intergrade, расширенное издание лучшей RPG 2020 года Final Fantasy VII Remake, стало доступно на Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S и Xbox на ПК с поддержкой Xbox Play Anywhere и Xbox Cloud Gaming.

Вся серия ремейков Final Fantasy VII выйдет на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S, а также на PlayStation 5 и ПК. Третья и заключительная часть трилогии — кульминация всего — в настоящее время находится в разработке.

В Final Fantasy VII Remake Intergrade игроки следят за историей бывшего оперативника SOLDIER, ставшего наёмником, Клауда Страйфа, который оказывает помощь подпольной группе сопротивления «Лавина» в городе Мидгар, работающем на энергии мако. В борьбе против таинственной компании Shinra Electric Power Company Клауд и его товарищи оказываются втянутыми в более масштабный конфликт, от которого зависит судьба планеты.