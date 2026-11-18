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GTA VI собрала 7,6 млн одновременных зрителей на Twitch, YouTube и Kick и побила рекорд стриминговых запусков
Marvel представила 11 новых постеров "Мстителей: Судный день" и намекнула на новую силу Тора
Star Wars Outlaws впервые получила рекордную скидку 80% в Steam - масштабная распродажа затронула сразу три издания игры
Final Fantasy VII Remake Intergrade и Rebirth два месяца спустя вновь обновили рекорды скидок в Steam - теперь 82% и 85%
Цены на потребительскую NAND-память упали на 20% - SSD могут подешеветь ещё сильнее в 2027 году
В Rockstar Games опровергли слухи о "бесконечном бюджете" на разработку GTA 6
JEDEC представила DDR6: скорость от 12,8 до 14,4 ГТ/с, шина шире на 50%, кристаллы до 128 Гбит и более компактные модули
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Ноябрь 2006 года: три консоли, три философии и месяц, который изменил мир видеоигр
Актёры Exodus рассказали о съёмках постельных сцен и работе над нелинейным сюжетом
Тони Монтана мог покорить Лас-Вегас: история отменённой Scarface: Empire
Обновление V2.1.0 полного русского нейродубляжа Baldur's Gate 3 от NeuroDub Studio
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Яндекс ТВ Станция Бейсик с Алисой 43" QLED
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