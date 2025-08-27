ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Final Fantasy 7 30.05.1998
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 748 оценок

Final Fantasy VII Remake Intergrade выйдет на Nintendo Switch 2 зимой 2025 года

IKarasik IKarasik

Square Enix официально подтвердила, что первая часть ремейка культовой Final Fantasy VII появится на Nintendo Switch 2. Версия Final Fantasy VII Remake Intergrade выйдет зимой 2025 года и станет одним из первых крупных JRPG-релизов на новой консоли Nintendo.

Анонс был сделан 27 августа в официальном X-аккаунте серии. Разработчики отметили, что игра будет работать на Switch 2 в стабильных 30 кадрах в секунду и предложит «плавный геймплей и чёткую картинку».

По словам Digital Foundry, ремейк Final Fantasy 7 - самая красивая игра на Switch 2

Ещё в мае 2025-го режиссёр проекта Наоки Хамагути намекал, что мощности Switch 2 хватит для запуска ремейка, и теперь это подтверждено на практике.

Хотя точная дата релиза пока не раскрыта, релизной «зимой 2025 года» достаточно, чтобы предположить: многие владельцы Switch 2 смогут встретить праздники с FFVII под ёлкой.

Эксперты считают, что выход Intergrade — лишь начало: следом на платформе наверняка появится Final Fantasy VII Rebirth, а затем и заключительная часть ремейк-трилогии.

10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
JohnTornton

и будет там лагать дико

4
Razyobchenko
будет работать на Switch 2 в стабильных 30 кадрах в секунду и предложит «плавный геймплей и чёткую картинку».
4
Геральт Батькович

Чёткую картинку 640х480

3
sa1958

Ну это вряд ли.