Final Fantasy VII Remake Intergrade выйдет на Nintendo Switch 2 зимой 2025 года

Square Enix официально подтвердила, что первая часть ремейка культовой Final Fantasy VII появится на Nintendo Switch 2. Версия Final Fantasy VII Remake Intergrade выйдет зимой 2025 года и станет одним из первых крупных JRPG-релизов на новой консоли Nintendo.

Анонс был сделан 27 августа в официальном X-аккаунте серии. Разработчики отметили, что игра будет работать на Switch 2 в стабильных 30 кадрах в секунду и предложит «плавный геймплей и чёткую картинку».

Ещё в мае 2025-го режиссёр проекта Наоки Хамагути намекал, что мощности Switch 2 хватит для запуска ремейка, и теперь это подтверждено на практике.

Хотя точная дата релиза пока не раскрыта, релизной «зимой 2025 года» достаточно, чтобы предположить: многие владельцы Switch 2 смогут встретить праздники с FFVII под ёлкой.

Эксперты считают, что выход Intergrade — лишь начало: следом на платформе наверняка появится Final Fantasy VII Rebirth, а затем и заключительная часть ремейк-трилогии.