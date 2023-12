Final Fantasy XVI и Final Fantasy VII Remake могут никогда не выйти на Xbox

Согласно новым слухам, Square Enix и Sony планируют укрепить свои соглашения об эксклюзивности. Информация поступила от инсайдера Head on the Block на форуме ResetEra, который отметил, что компании работают вместе, чтобы игры Square Enix оставались эксклюзивами для PlayStation.

По словам инсайдера, новые условия, предложенные в отношениях между двумя компаниями, сделают ситуацию "гораздо хуже" для тех, кто надеется увидеть игры Square Enix на других консолях. Стоит напомнить, что в течение последних двух лет ходило несколько слухов о возможном приобретении Square Enix со стороны Sony. Пока ни одна из компаний не заняла официальной позиции по этому вопросу, так что информацию, приведенную выше, следует рассматривать как слухи.

Примечательно, что в отрасли Head on the Block/I'm a Hero Too стал известен благодаря достоверной информации о различных японских играх.

В настоящее время Square Enix работает над PC-версией Final Fantasy XVI, которая выйдет в 2024 году, а Final Fantasy VII Rebirth появится на PS5 в феврале.