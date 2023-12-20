Геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth обещает "совершенно новые поселения", отсутствующие в оригинале

В то время как Tekken 8 и Like a Dragon: Infinite Wealth выходят в следующем месяце, все внимание приковано к февралю 2024 года, когда выйдет Final Fantasy 7 Rebirth. Режиссер Наоки Хамагучи рассказал много интересного о мире, начиная с того, что это бесшовная карта, на которой можно отправиться куда угодно, и заканчивая огромным количеством побочного контента. В новом превью для Game Informer он подтвердил, что в игре также появятся новые города, которых не было в оригинальной игре.

Подтвердив возможность беспрепятственно перемещаться между локациями, Хамагучи демонстрирует Crow's Nest в демонстрационном ролике. Это город-побратим Under Junon, где вы найдете побочные задания, мини-игры и изрядную долю ненависти к Шинре.

В Rebirth мы добавили такие города, как Crow's Nest, - совершенно новые города, которых не было в оригинале, чтобы углубиться и создать целое мировоззрение Rebirth. Мы попадаем в этот район после выполнения квеста, и тогда это место разблокируется. Жители уже знают, что Клауд и партия являются частью Avalanche.

Хотя игроки могут пропустить побочный контент, Хамагучи и команда разработчиков продумали, как их мотивировать.

Часть нашего игрового дизайна, который мы взяли на вооружение для Rebirth, заключается в том, что в основной сюжетной линии вы будете спасать Юффи и Under Junon, а затем отправитесь в Junon и дальше в Costa del Sol. Но, например, услышав истории анти-шинра, живущих в Under Junon, вы можете подумать: "А как насчет района Crow's Nest, о котором я слышал? Может быть, я хочу отправиться туда, исследовать и отправиться в самостоятельное приключение, чтобы спасти людей?". Мы хотим, чтобы игрок мог создавать различные приключения и отправляться в собственные путешествия в соответствии со своими интересами.

Возможно, самая привлекательная часть побочных приключений - это углубление отношений между игроками, когда второстепенные протагонисты сопровождают Клауда. В одном из побочных квестов второстепенным протагонистом является Red XIII, команда которого отправляется на маяк, чтобы выполнить просьбу Кайри (которая дебютировала в романе Final Fantasy 7: The Kids Are Alright: A Turks Side Story и появлялась в Final Fantasy 7 Remake).

Задание заключается в истреблении монстров, чтобы помочь ее начинающемуся бизнесу наемников. Это не последняя встреча с ней, так как по ходу сюжета Кайри появится и в других регионах.

Final Fantasy 7 Rebirth выходит 29 февраля 2024 года для PS5.