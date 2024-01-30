Геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth объяснил, почему команда отказалась от использования Unreal Engine 5

Графический движок Unreal Engine 5 обладает великолепной визуальной составляющей и с каждым днем становится популярнее у разработчиков. В Steam регулярно появляются интригующие проекты разного масштаба от молодых команд разработчиков, которые используют в качестве основы этот новый движок. Однако более опытные и крупные студии на самом деле не спешат осваивать Unreal Engine 5. Один из ключевых создателей экшена Final Fantasy 7 Rebirth попытался объяснить, почему так происходит.

Геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи дал развернутое интервью, в котором одна из тем касалась игровых движков. Как отметил разработчик, во второй части ремейка Final Fantasy 7 по-прежнему используется Unreal Engine 4, и команда остается полностью довольной его технологическими возможностями. Хамагучи признает, что Unreal Engine 5 выглядит действительно эффектно в глазах игроков и может быть привлекателен для разработчиков, однако в нем до сих пор отсутствуют ключевые функции.

По словам геймдиректора Final Fantasy 7 Rebirth, еще в начале стартовавшего производства новой игры он принял решение запустить разработку на базе Unreal Engine 4. В команде были разные мнения относительно Unreal Engine 4 и Unreal Engine 5, но по мнению Хамагучи, адаптация к новому движку с неполным функционалом заняла бы слишком много времени.

Вместо того чтобы ждать необходимых функций, мы решили разрабатывать функции самостоятельно и использовать UE4, чтобы быстрее предоставить игру в руки игроков с хорошим результатом.

Final Fantasy VII Rebirth выходит 29 февраля 2024 года на PS5.