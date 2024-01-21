Геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth раскрыл немного подробностей о мини-играх

Final Fantasy 7 Rebirth обещает быть масштабной игрой, и хотя значительная часть ее необязательного контента, очевидно, будет посвящена персонажам и сюжету, в ней, конечно же, будет множество мини-игр, в которые игроки также смогут погрузиться.

В недавнем интервью Game Informer геймдиректора Наоки Хамагути спросили о нескольких мини-играх, и в процессе интервью он раскрыл несколько новых подробностей. Для начала Хамагути подтвердил, что мини-игра про сноуборд из оригинальной Final Fantasy 7 не вернется.

Во время интервью Хамагути сказал, что новая карточная игра Queen's Blood - его личная любимая мини-игра в Final Fantasy 7 Rebirth. В то же время, отвечая на вопрос о том, какая мини-игра в экшен-РПГ была наиболее усовершенствована по сравнению с ее первоначальным воплощением, Хамагути упомянул гонки на чокобо.

Мы адаптировали гонки на чокобо в очень современную гоночную игру, так что это довольно большое отличие от оригинала.

Final Fantasy 7 Rebirth выходит 29 февраля для PS5.