Final Fantasy 7 30.05.1998
8.5 773 оценки

Геймеры опечалены отсутствием Final Fantasy 7 Rebirth на PlayStation Showcase

©
Procy_on
Новости

Вчерашняя презентация PlayStation Showcase в мае 2023 года прошла без Final Fantasy 7 Rebirth. Теперь поклонники Square Enix скорбят из-за неявки, как будто потеряли близкого человека.

Фанаты и поклонники Final Fantasy 7 отчаянно хотели увидеть продолжение приключений Клауда и компании, умоляя Square Enix предоставить хоть малейшую новость или проблеск саги-ремейка, но все было безрезультатно.

Мы до сих пор ничего не видели и не слышали о Final Fantasy 7 Rebirth с тех пор, как она была впервые анонсирована на аналогичной презентации в прошлом году. Прошло более полугода, и стало ясно, что фанаты уже немного нервничают из-за отсутствия новостей.

Однако, несмотря на это, фанаты Final Fantasy 7 Rebirth - не единственный фэндом, который сейчас страдает. Фанбазы Ghost of Tsushima, The Last of Us и Marvel's Wolverine также скорбят после того, как их игры не были представлены вчера на PlayStation Showcase, оставив их без новостей.

Однако следует отметить, что Ghost of Tsushima 2, Wolverine и многопользовательский спин-офф The Last of Us явно более далеки, чем Final Fantasy 7 Rebirth, выход которой все еще запланирован на конец этого года. Сиквел Ghost of Tsushima даже не был анонсирован PlayStation, поэтому нельзя злиться на то, что неподтвержденная игра не появилась на презентации.

Будем надеяться, что в ближайшем будущем мы увидим что-нибудь еще о Final Fantasy 7 Rebirth, если она действительно запланирована на конец 2023 года.

Консоли Индустрия Мероприятия
10
7
Последние посты по игре Final Fantasy 7
Square Enix поделилась концепт-артами юной Тифы в ремейке FFVII
Square Enix поделилась концепт-артами юной Тифы в ремейке FFVII
Final Fantasy 7 Remake "Голая тифа с уменьшёнными пропорциями тела"
Final Fantasy 7 Remake "Голая тифа с уменьшёнными пропорциями тела"
Final Fantasy 7 Remake "Голая Джесси с 4К текстурами" {Ricky Booby}
Final Fantasy 7 Remake "Голая Джесси с 4К текстурами" {Ricky Booby}
Комментарии: 7
Ваш комментарий
yrroodd

Такими темпами,пройти ремейк от начала и до конца,можно будет только после 30ти летия семёрки...

1
Комментарий удален
--00--00--

Нет

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Нет

-1
Сyberpunk

А то, что Death Stranding 2 не показали - никого не волнует?!

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Нет

1
Yoshemitsu

Угу. Еще римейк Блудборна вспомни.

0
Tiktotayou124

Да там вообще в презентации ничего толкового не показали кроме AC: Mirage, Alan Wake и Спуди-мэна.

-1