Геймеры опечалены отсутствием Final Fantasy 7 Rebirth на PlayStation Showcase ©

Вчерашняя презентация PlayStation Showcase в мае 2023 года прошла без Final Fantasy 7 Rebirth. Теперь поклонники Square Enix скорбят из-за неявки, как будто потеряли близкого человека.

Фанаты и поклонники Final Fantasy 7 отчаянно хотели увидеть продолжение приключений Клауда и компании, умоляя Square Enix предоставить хоть малейшую новость или проблеск саги-ремейка, но все было безрезультатно.

Мы до сих пор ничего не видели и не слышали о Final Fantasy 7 Rebirth с тех пор, как она была впервые анонсирована на аналогичной презентации в прошлом году. Прошло более полугода, и стало ясно, что фанаты уже немного нервничают из-за отсутствия новостей.



Однако, несмотря на это, фанаты Final Fantasy 7 Rebirth - не единственный фэндом, который сейчас страдает. Фанбазы Ghost of Tsushima, The Last of Us и Marvel's Wolverine также скорбят после того, как их игры не были представлены вчера на PlayStation Showcase, оставив их без новостей.

Однако следует отметить, что Ghost of Tsushima 2, Wolverine и многопользовательский спин-офф The Last of Us явно более далеки, чем Final Fantasy 7 Rebirth, выход которой все еще запланирован на конец этого года. Сиквел Ghost of Tsushima даже не был анонсирован PlayStation, поэтому нельзя злиться на то, что неподтвержденная игра не появилась на презентации.



Будем надеяться, что в ближайшем будущем мы увидим что-нибудь еще о Final Fantasy 7 Rebirth, если она действительно запланирована на конец 2023 года.