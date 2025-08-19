GOG заявляет, что японские компании начинают осознавать ценность переиздания классических игр без DRM

GOG — это цифровой магазин игр, который в последние годы приобрел значительную популярность благодаря огромной коллекции игр без DRM, предоставляя игрокам свободу играть, как и когда им хочется.

В то же время в GOG действует программа сохранения классических игр, которая уже включает множество старых игр, ранее недоступных на цифровых платформах, например, классические Resident Evil.

По словам Марчина Пачиньского, старшего разработчика GOG, японские компании, включая Square Enix, начинают осознавать ценность выпуска старых игр без DRM, особенно для сохранения классических произведений.

Например, Final Fantasy VII, классическая игра 1997 года от Square Enix, — одна из самых востребованных игр в списке GOG Dreamlist: за её включение в список проголосовали почти 85 000 человек.

Адам Зиулковски, технический продюсер GOG, считает Final Fantasy VII «лучшей игрой из когда-либо созданных» и подчёркивает, что японские разработчики становятся всё более открытыми к философии отказа от DRM.

Так что можете быть уверены, что мы работаем над всеми играми, которые возглавляют наш список, и мы уже добились прогресса в работе над некоторыми из них. Так что надеемся, что некоторые из них скоро появятся в GOG. Возможно, Final Fantasy станет одной из них.



Японские компании, похоже, понимают ценность выпуска игр, особенно старых, без DRM, с целью сохранения игр, поддержания их жизнеспособности.

Наблюдается прогресс в добавлении игр Dreamlist в GOG, и Пачиньский предполагает, что Final Fantasy VII может стать одной из игр, которые скоро выйдут, хотя окончательное решение зависит от Square Enix.