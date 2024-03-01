Графика Final Fantasy 7 Rebirth не впечатлила технических экспертов Digital Foundry

Final Fantasy 7 Rebirth получилась отличной, но противоречивой, согласно полному техническому анализу Digital Foundry: признавая выдающийся общий уровень качества игры, британское издание указало на некоторые проблемы с системой освещения, текстурами и частотой кадров в режиме производительности.

Пока эксперты лишь кратко ознакомились с игрой, и более детальный анализ следует ожидать в будущем. Они описали Rebirth как симпатичную игру, которая сделала шаг вперёд по сравнению с предыдущей частью, но не использовала все актуальные технологии.

Как вы помните, Final Fantasy 7 Rebirth не вполне убедила Digital Foundry еще во времена демоверсии, и полная версия игры в основном подтвердила сомнения, высказанные Оливером Маккензи, который, тем не менее, крайне положительно отозвался о наиболее удачных аспектах.

В частности, ролики в реальном времени выглядят очень хорошо, порой даже впечатляюще, благодаря улучшениям, внесенным в модели персонажей, и несколько более реалистичному стилю, принятому для этого случая. На коже персонажей имеются детали, волосы плавно анимированы.

Боевые сцены в Final Fantasy 7 Rebirth тоже впечатляют, а пейзажи отличаются большей плотностью и степенью детализации, чем в Remake, хотя система окружающего освещения и тени имеют тенденцию терять некоторые фрагменты, особенно когда строения рассматриваются вблизи. Некоторые объекты подсвечиваются неточно. Странным решением разработчиков было названо низкое разрешение теней, но ситуацию немного спасает фильтрация.

Помимо текстур низкого разрешения, есть еще и проблема частоты кадров: чтобы добиться 60 fps в режиме производительности, пришлось пойти на компромисс с разрешением, которое в среднем составляет всего 1152p,.

Хорошая новость заключается в том, что все неясности, о которых сообщила Digital Foundry, Square Enix может в конечном итоге исправить с помощью обновлений, так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. А вы читали наш обзор Final Fantasy 7 Rebirth?