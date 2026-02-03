Хардкорных игроков злит, что казуалы теперь легко получают платину в FF 7 Remake благодаря официальному "Режиму Бога"

В конце января Square Enix добавила в Final Fantasy 7 Remake для PlayStation 5 и ПК режим "Streamlined Progression", который игроки мгновенно окрестили официальным "Режимом Бога" С ним можно всегда наносить 9999 урона и автоматически восполнять HP и MP. В сочетании с "Режимом быстрого старта", дающим мгновенный буст, это сделало прохождение кампании и получение платинового трофея значительно проще.

На платформе PSN Profiles, где отслеживаются трофеи, платину Final Fantasy 7 Remake получили уже 17755 пользователей. Только за период с 28 января по 1 февраля награду разблокировали около 50 игроков. И это вызывало возмущение в сообществе хардкорных охотников за трофеями.

Это удар ниже пояса для тех, кто получил трофей честно. Если они добавят это и в Rebirth, я буду в ярости, потому что так тяжело трудился, чтобы пройти самые сложные VR-миссии.

Если они и в FF7 Rebirth добавят эту чушь, я буду супер зол, ведь я надрывался, чтобы получить платину.

Ясно, теперь можно читерски заработать платину, проходя игру на автопилоте. Совсем не бредово и не дешево.

Зачем вообще читерить? В FF7 очень веселая платина, так что нет никакой нужды жульничать, не портите себе впечатление от игры.

Ненавижу подобное. Это просто плевок в лицо тем, кто проходил честно и потратил кучу времени на прокачку всякой материи. VR-испытания в Rebirth были безумно сложными, а с подобным патчем любой сможет их пройти.

Есть и те, кто относится к изменениям спокойно, считая, что делать игры доступнее для широкой аудитории - это хорошо. Square Enix пока не прокомментировала реакцию сообщества. Обновление, судя по всему, является частью тренда на большую доступность игр, но, как показывает ситуация, подобное может задевать тех, кто видит в трофеях подтверждение своего мастерства.