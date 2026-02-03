Хардкорных игроков злит, что казуалы теперь легко получают платину в FF 7 Remake благодаря официальному "Режиму Бога"

В конце января Square Enix добавила в Final Fantasy 7 Remake для PlayStation 5 и ПК режим "Streamlined Progression", который игроки мгновенно окрестили официальным "Режимом Бога" С ним можно всегда наносить 9999 урона и автоматически восполнять HP и MP. В сочетании с "Режимом быстрого старта", дающим мгновенный буст, это сделало прохождение кампании и получение платинового трофея значительно проще.
На платформе PSN Profiles, где отслеживаются трофеи, платину Final Fantasy 7 Remake получили уже 17755 пользователей. Только за период с 28 января по 1 февраля награду разблокировали около 50 игроков. И это вызывало возмущение в сообществе хардкорных охотников за трофеями.
Это удар ниже пояса для тех, кто получил трофей честно. Если они добавят это и в Rebirth, я буду в ярости, потому что так тяжело трудился, чтобы пройти самые сложные VR-миссии.
Если они и в FF7 Rebirth добавят эту чушь, я буду супер зол, ведь я надрывался, чтобы получить платину.
Ясно, теперь можно читерски заработать платину, проходя игру на автопилоте. Совсем не бредово и не дешево.
Зачем вообще читерить? В FF7 очень веселая платина, так что нет никакой нужды жульничать, не портите себе впечатление от игры.
Ненавижу подобное. Это просто плевок в лицо тем, кто проходил честно и потратил кучу времени на прокачку всякой материи. VR-испытания в Rebirth были безумно сложными, а с подобным патчем любой сможет их пройти.
Есть и те, кто относится к изменениям спокойно, считая, что делать игры доступнее для широкой аудитории - это хорошо. Square Enix пока не прокомментировала реакцию сообщества. Обновление, судя по всему, является частью тренда на большую доступность игр, но, как показывает ситуация, подобное может задевать тех, кто видит в трофеях подтверждение своего мастерства.
ммм "режим Бога"
Ну а что поделать если выросло поколение одноклеточных казуалов однокнопочников для которых даже игра "змейка" это "слишкам сложнааа" потому что там не только смотреть и на одну кнопку нажимать надо но и о ужОс еще и играть да еще и САМОМУ !!!
Очередной пруф, что дрочащие на ачивки - дебилы. У великовозрастных детей тряска началась, что ПЛАТИНОЧКУ теперь легко получить, Я ЖЕ ПИТНАЦАТЬ ЧАСОВ НА ЭТО ПОТРАТИЛ АРРЯЯ!!
Прекрасная новость на деле.
Не понимаю я подобных людей. Например, для меня главное чего я сам достиг. Как это сделали другие это их дело. Если вы чего достигаете чтобы как то выделится среди других. Всегда найдутся умнее и хитрее вас и переиграют вас. Соперничество это конечно хорошо, но не стоит ему предавать такое значение.
+
Во второй части мини игр навалили. Вряд ли им поможет 9999 хп)))
Так вроде во 2 части и нет режима бога
Как обычно: "тру-гейморы-превозмогатели" ноют и злятся из-за того, что кто-то может посметь просто играть и радоваться, запуская игру не только в easy-режиме, но и с читами))) Какое вам вообще дело до того, как другие люди играют? ))) Нравится вам "превозмогать" - так кто ж мешает? У вас никто hard-режим не отбирал. В игру добавили сюжетный режим для тех, кто просто хочет в игре отдохнуть, кто ценит сюжет, атмосферу, музыку, и т.д. Тебе-то лично какое до этого дело?
Зависть - штука плохая. Никто не заставляет никого такой режим включать: он просто есть, и это здорово)) В одиночных играх вообще абсолютно нормально при желании юзать чит-коды, трейнеры и т.п. - а почему нет? Если игра при этом конкретно для использующего их станет лучше - отлично) Не всем нравится задротство и "превозмогание". Да и пофиг всем на то, что ты "выбил платину" и получил редкую ачивку: ну "выбил", ну получил. И что с того?.. )))
Объясните наконец этим дебилам, ой простите, "хардкорным игрокам", что всем посрать на их платину, и сколько и как и что они там задрачивают.
Пусть берут пример з ПК игроков. Установил Steam Achivment Manager и все игры у тебя на 100%
Им просто не нравится когда кто-то от игры получает удовольствие, я прошёл давно и мне всё равно как другие будут в игру играть(хоть на бананах)
платины какие то?....
Да
Это те, кто покупают игры ради ачивок а не ради самой игры
вот тут согласен. плющки можно оставить. а вот вместо платины выдавать алюминий и всего делов