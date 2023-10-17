Игроков Final Fantasy 7 Rebirth, прошедших оригинальный ремейк, ждут приятные бонусы ©

Японским игровым изданиям удалось лично пообщаться с многими разработчиками ролевого экшена Final Fantasy 7 Rebirth. По большому счету они рассказали уже хорошо известную информацию об огромном мире игры, разном тоне повествования и времени, требуемом для полного прохождения. Тем не менее через недавнее интервью стало известно, что Final Fantasy 7 Rebirth впервые для всей франшизы будет поддерживать перенос сохранений.

Перенос сохранений в Final Fantasy 7 Rebirth совсем необязательная функция, однако она позволит вознаградить игроков приятными бонусами. Если у вас будут сохранения с оригинального ремейка Final Fantasy 7 или дополнения к нему — Final Fantasy VII Remake: Episode INTERmission, в Rebirth для вас будет разблокирован дополнительный контент.

За сохранения ремейка Final Fantasy 7 можно будет получить материю призыва Левиафана, а INTERmission открывает для игроков материю призыва Раму. Их можно получить по отдельности или вместе, даже если сохранения остались на PS4.

Выход Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля 2024 года на PlayStation 5, а через год релиз игры стоит ожидать на ПК.