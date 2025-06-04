Инсайдер: Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 16 выйдут на Xbox Series X/S в этом году

Надежный инсайдер Nate The Hate сообщает о том, что Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 16 выйдут на Xbox Series X/S до конца текущего года - инсайдер уверен в этом.

По его информации, анонс данных игр для Xbox состоится в рамках мероприятия Xbox Showcase. Кроме того, Nate The Hate считает, что так же есть вероятность того, что Final Fantasy 16 может выйти прямо в день анонса. В свою очередь Final Fantasy 7 Remake выйдет на Xbox позже в этом году.

Мероприятие Xbox Showcase 2025 пройдет 8 июня в 20:00 по московскому времени - запись презентации будет доступна с субтитрами на русском языке.