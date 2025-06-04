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Final Fantasy 7 30.05.1998
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 699 оценок

Инсайдер: Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 16 выйдут на Xbox Series X/S в этом году

AceTheKing AceTheKing

Надежный инсайдер Nate The Hate сообщает о том, что Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 16 выйдут на Xbox Series X/S до конца текущего года - инсайдер уверен в этом.

По его информации, анонс данных игр для Xbox состоится в рамках мероприятия Xbox Showcase. Кроме того, Nate The Hate считает, что так же есть вероятность того, что Final Fantasy 16 может выйти прямо в день анонса. В свою очередь Final Fantasy 7 Remake выйдет на Xbox позже в этом году.

Мероприятие Xbox Showcase 2025 пройдет 8 июня в 20:00 по московскому времени - запись презентации будет доступна с субтитрами на русском языке.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Donatien de Sade

Когда 3-я часть, инсайдеры не нашептали?

Xbox Forever

Кто б сомневался